Nico Hülkenberg (Haas/11.): Falsche Rennstrategie?

​Zum dritten Mal in den vergangenen vier Rennen ist Nico Hülkenberg auf dem undankbaren elften Platz gelandet. Der heutige Haas- und künftige Sauber/Audi-Fahrer stellt die Haas-Rennstrategie in Frage.

Nico Hülkenberg setzt seine Serie starker Rennen mit Haas auch im Autodromo Enzo e Dino Ferrari fort, er ist beim Grand Prix der Emilia-Romagna Elfter geworden. Der undankbarste aller Plätze, denn Punkte gibt es nur für die ersten Zehn.

Zehnter in Jeddah, Neunter in Melbourne, Elfter in Suzuka, Zehnter in Shanghai, Elfter in Miami (aber Siebter im Sprint), nun Elfter auch in Imola – Nico fährt in toller Form.

Der 36-jährige Emmericher nistete sich nach starkem Start auf dem achten Platz ein, wurde aber beim Wechsel von mittelharten auf harte Reifen von Tsunoda unterschnitten. Gegen den Red Bull Racing-Rennwagen von Sergio Pérez war nichts zu machen, und auch nicht gegen den Aston Martin von Lance Stroll.

Hülkenberg, Le Mans-Sieger von 2015, erzählt: «Pérez war auf einer anderen Strategie als wir, da war wenig auszurichten. Unterm Strich hatten wir im Rennen einfach zu wenig Speed, um uns in den Top-Ten zu halten. Schwer zu sagen, was eine andere Strategie bewirkt hätte. Aber das müssen wir uns mit Sicherheit nochmals anschauen.»



«So aber hatten wir auf den harten Walzen einen sehr langen zweiten Rennteil, und ich fand es schwierig, Harmonie und Rhythmus zu finden.»



«Gut ist, dass wir nun mit Fug und Recht behaupten dürfen, dass wir uns im Mittelfeld behaupten können, und wenn alles klappt, dann holen wir Punkte. Das hätte ich vor einem Jahr nicht sagen können.»



«Aber wenn du dann mal Punkte geholt hast, dann willst du das natürlich bei jedem weiteren Rennen auch. Das stachelt mich an, auch in Monaco alles zu geben.»



«Nach dem guten Start war der weitere Rennverlauf eher unspektakulär. Die Fahrzeugbalance war nie optimal, und dann tust du dich eben schwer, den Rhythmus zu finden. Auf eine schnelle Runde kannst du das kaschieren, über eine Renndistanz nicht.»





Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0