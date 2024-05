Lando Norris: «Um 2 Uhr morgens ins Bett gegangen»

Nachteule Norris! Nach seinem starken zweiten Platz in Imola gestand McLaren-Pilot Lando Norris: Vor dem Rennen war er bis 2 Uhr morgens wach, schaute einen Boxkampf, Golf und die Indianapolis-Quali.

Diese beiden können vom sportlichen Wettkampf einfach nicht genug bekommen!

Die späteren Top 2 des Imola-GP hatten beide am Rennwochenende noch anderen Sport im Kopf: Max Verstappen nahm an einem Sim-Racing-Event teil, Lando Norris blieb bis zwei Uhr morgens für einen Boxkampf wach.

Norris verriet nach dem Rennen: «Ich bin wach geblieben und habe dem Kampf geschaut. Ich schlafe sowieso nie viel. Ich bin um 2 Uhr morgens oder so ins Bett gegangen. Ich habe also meine acht oder zehn Stunden oder was auch immer an Schlaf nicht bekommen. Ich habe auch Golf und Indianapolis geguckt.»

Mit dem Kampf meint er das Duell zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk, in dem sich Usyk zum unangefochtenen Schwergewichts-Weltmeister und Titelträger aller großen Verbände krönte. In Indianapolis fand das Qualifying fürs Indy500 kommendes Wochenende statt. Im Golf gab’s für Norris die PGA Tour zu sehen, am Wochenende auf dem Valhalla Golf Course. Norris selbst ist passionierter Hobby-Golfer.

Die Nachtschicht hat seiner sportlichen Leistung nicht geschadet. In den letzten Runden des Rennens machte Norris intensiv Druck auf Verstappen. Der Brite sagt selbst: Wäre das Rennen eine Runde länger gegangen, hätte er den Niederländer wohl noch gekriegt.

Auch Sieger Max Verstappen hatte noch ein sportliches Nebenprojekt in Imola: Er nahm am virtuellen 24-Stunden-Rennen am Nürburgring teil, also Sim-Racing. Er fuhr während des Imola-Wochenendes mit, streamte aus seinem Motorhome. Racer durch und durch.

Sein Team feierte später den Sieg beim virtuellen Rennen – und Verstappen den beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola.

Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:25,252 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,725 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,916

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +14,132

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +22,325

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,104

07. George Russell (GB), Mercedes, +47,154

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,776

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,556 min

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0