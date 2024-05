Max Verstappen: Das sind die Hauptgegner in Monaco

Max Verstappen weiss: «Hier in Monaco kann es auch immer Überraschungen geben»

Formel-1-WM-Leader Max Verstappen hat zuletzt in Imola kein einfaches Wochenende erlebt. In Monaco rechnet der 26-jährige Niederländer aus dem Red Bull Racing Team auch nicht mit einem leichten Spiel.

Acht Mal war Max Verstappen im Fürstentum schon unterwegs, zwei Mal krönte er sich zum Sieger: 2021 fuhr der Red Bull Racing-Star vom zweiten Platz los und kreuzte die Ziellinie als Erster. Im vergangenen Jahr schaffte er den prestigeträchtigen Triumph von der Pole aus.

Über das Rennen in seiner Wahl-Heimat sagt der 26-jährige Niederländer, der einer von vielen Formel-1-Stars ist, die im Fürstentum wohnen: «Es ist eine ganz andere Strecke als Imola, und wenn man sich das Layout anschaut, dann ist das sicherlich nicht das beste Pflaster für uns. Denn unser Auto tat sich auf den Randsteinen und Bodenwellen bisher immer schwer.»

«Wir haben daran gearbeitet und unsere Performance in den langsameren Passagen verbessert, aber ich denke nicht, dass uns ein einfaches Wochenende erwartet», gestand der dreifache Champion, und fügte im gleichen Atemzug an: «Monaco ist sowieso nie einfach, selbst dann nicht, wenn du das beste Auto hast. Da kann so viel passieren, und vieles kann gut laufen, vieles aber auch schlecht.»

Dass er beim jüngsten Kräftemessen in Imola nach einem schwierigen Start ins Wochenende das Blatt wenden konnte, schraubt seine Erwartungen nicht hoch, beteuerte Verstappen. «In Imola sind wir schlecht gestartet, am Ende ist es dann gut ausgegangen, aber ich würde nicht noch einmal so ein Wochenende erleben wollen, weil es sehr stressig ist.»

Angesichts der überholfeindlichen Piste ist das Qualifying in Monte Carlo noch wichtiger als auf anderen Strecken. Das weiss auch Verstappen, der von zwei Red Bull Racing-Gegnern besonders viel Gegenwind erwartet: «Ferrari war hier in den letzten Jahren immer sehr stark unterwegs, und McLaren hat zuletzt gut zulegen können. Mit diesen Teams müssen wir sicher rechnen. Hier in Monaco kann es auch immer Überraschungen geben, da kann viel passieren.»

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 161 Punkte

02. Leclerc 113

03. Pérez 107

04. Norris 101

05. Sainz 93

06. Piastri 53

07. Russell 44

08. Hamilton 35

09. Alonso 33

10. Tsunoda 15

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 268 Punkte

02. Ferrari 206

03. McLaren 154

04. Mercedes 79

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 20

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0