Monaco-Streckenposten: Feuer und Flamme für den GP

​Am 26. Mai findet der prestigeträchtigste aller Grands Prix statt, der Formel-1-WM-Lauf von Monaco, 2024 stehen wir vor der 81. Ausgabe. Für die Sicherheit sorgen die besten Streckenposten der Welt.

Erster Formel-1-Trainingstag in Monaco, die Vorbereitungen an der Strecke sind nach Plan verlaufen, das gilt auch für die mehr als 550 Streckenposten, die nach Angaben des Automobilklubs von Monaco (ACM) in diesem Jahr für die Sicherheit von Besuchern und Wettbewerbern verantwortlich sind.

Aus offensichtlichen Gründen haben die Streckenposten in Monte Carlo viel zu tun. Die Autos fahren zentimeternah an den Leitplanken vorbei, und es gibt nur sehr wenig Platz, um ein ausgefallenes Fahrzeug zu bergen, ohne das Rennen neutralisieren zu müssen.

Die Streckenposten in Monaco gelten als die Besten der Welt und arbeiten extrem effizient. Damit dies auch so bleibt, finden regelmässig Kurse statt. ACM-Präsident Michel Boéri hat diese Kurse 1972 ins Leben gerufen, mit verschiedenen Arbeitsgruppen – Unfallhilfe, Eingriffe, Leitschienen, Elektrik, Einsätze auf Zeit, Flaggentraining, Feuer, alle Gruppen arbeiten mit Video-Studium (früherer Rennsituationen und eigener Einsätze) und trainieren hundertfach ihre Handgriffe.



Unter den Teilnehmern auch Vertreter der Feuerwehr von Monaco, die am brennenden Wagen üben. Für die Ausgabe des Rennens 2024 wurden wie immer Dutzende neuer Posten ausgebildet (der Nachwuchs ist wichtig), das Durchschnittsalter beträgt 39 Jahre. Aus dem Ausland gesellen sich dieses Mal 40 Streckenposten hinzu, die für Einsätze bei späteren Rennen in anderen Ländern trainieren.



Das Flaggentraining wird auf einem Kurs mit Elektro-Karts geübt, wo verschiedene Rennszenarien durchgespielt werden und die Posten üben, so schnell als möglich die richtigen Flaggen zu zeigen.





Zeitplan Grosser Preis von Monaco

Freitag, 24. Mai

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.10–15.25: Qualifying Formel 2, Gruppe A

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.35–15.40: Qualifying Formel 2, Gruppe B

16.00–16.30: Paddock Club Track Tour

16.00–16.40: Paddock Club Pit Lane Walk

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.45–19.15: Training Porsche Supercup

21.00: Strecke offen für Verkehr



Samstag, 25. Mai

08.55–09.10: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.25–10.00: ACM Fast Laps

09.40–10.10: Formel 1 Boxenstopptraining

10.45–11.30: Sprintrennen Formel 3 (23 Runden oder 40 Minuten)

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (30 Runden oder 45 Minuten)

15.35–15.45: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.15–17.45: ACM Fast Laps

17.15–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20: ACM Gäste Tour

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour

20.30: Strecke offen für Verkehr



Sonntag, 26. Mai

07.10–07.25: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.00–08.50: Sprintrennen Formel 3 (27 Runden oder 45 Minuten)

09.40–10.45: Hauptrennen Formel 2 (42 Runden oder 60 Minuten)

11.05–11.25: ACM Fast Laps

12.00–12.35: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 Minuten)

12.50–13.20: ACM Gäste Tour

12.50–13.30: Paddock Club Track Tour

12.50–13.30: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.50–14.00: Ehrenrunde des Fürsten-Ehepaars

14.05–14.15: Pisteninspektion

14.46–14.48 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Monaco (78 Runden oder 120 Minuten)

20.30: Strecke offen für Verkehr





Monaco-GP 2024 im Fernsehen

Freitag, 24. Mai

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.00 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton – The Lie Detector Test

16.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Imola-GP

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 25. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Imola-GP Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton Secret Cinema: Monaco

08.30 Sky Sport F1 – GP Monaco 2023

11.40 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton Secret Cinema: Monaco

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Miami-GP

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Michael Schumacher

19.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Kimi Räikkönen

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Miami-GP

21.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Imola-GP

22.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 26. Mai

07.30 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Felipe Massa

09.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Mika Häkkinen

11.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Michael Schumacher

11.30 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Felipe Massa

12.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Miami-GP

13.00 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton Secret Cinema: Monaco

13.00 ORF 1 – F1-News

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 SRF Info – Vorberichte zum Rennen

14.20 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Monaco

14.55 ORF 1 - Beginn Berichterstattung GP Monaco

15.00 Grosser Preis von Monaco

17.00 ORF 1 – Analyse des Rennens

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

22.00 Sky Sport F1 – GP Monaco Wiederholung

23.00 ServusTV – GP Monaco