Lando Norris: «Denke definitiv nicht an den Titel» 24.05.2024 - 12:32 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Lando Norris

Lando Norris konnte WM-Leader Max Verstappen in Miami schlagen und in Imola setzte er den Red Bull Racing-Star unter Druck. Über den Titelkampf will er aber noch nicht nachdenken.