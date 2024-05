Miami-Sieger Lando Norris (McLaren): Monaco-Bluff

​Um ein Haar wäre McLaren-Fahrer Oscar Piastri im ersten Monaco-Training Schnellster gewesen, Miami-Sieger Lando Norris hat mit Rang 5 im zweiten Training sein Blatt noch nicht aufgedeckt.

Die drei stärksten Eindrücke vom ersten Trainingstag in Monte Carlo: Charles Leclerc im Ferrari ist der schnellste Mann. Lewis Hamilton zeigt im Mercedes auf eine Runde verblüffenden Speed. Und Red Bull Racing hat wie in Imola Schwierigkeiten mit der Abstimmung.

Von McLaren ist am Freitagabend im Fahrerlager auffällig wenig gesprochen worden. Was kann das Team um Miami-Sieger Lando Norris wirklich? Hat das Traditions-Team mit 15 Monaco-Siegen bislang nur geblufft?

Der 24-jährige Engländer schmunzelt: «Wir sehen gut aus, aber nur wegen der Senna-Lackierung unseres Autos! Nein, ernsthaft – es ist ganz anständig gelaufen. Ans Tempo von Charles im Ferrari kommen wir derzeit nicht heran.»

«Aber Monaco hat seine eigenen Gesetze. Die Runde hier ist so kurz, das erzeugt noch kleinere Abstände als sonst. Wir werden am Samstag zulegen müssen, aber ich glaube, dass wir bei der Musik sind, wenn es um Plätze in den ersten zwei Startreihen geht.»



«Wir brauchen mehr Grip in den langsamen Passagen, wir müssen sehen, wie wir den besten Kompromiss eingehen können. Denn um Bodenwellen und Randsteine zu verdauen, willst du im Auto Federn und Dämpfer, die das gut verdauen. Aber diese Rennwagen-Generation ist dazu bestimmt, möglichst hart gefedert zu fahren. Es ist kompliziert. Wir haben am Freitag ein wenig experimentiert und hoffen, dass wir für Samstag die richtigen Schlüsse daraus ziehen.»





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,278 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,466

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,753

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,813

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,953

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,962

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,062

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,099

09. Alex Albon (T), Williams, 1:12,257

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,260

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,349

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,366

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,473

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,554

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,569

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,577

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,750

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,790

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,057

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,773





1. Training, Monaco

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,169

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,198

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,295

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,396

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,397

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,775

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,789

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,875

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,901

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,954

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,987

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,229

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,248

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,390

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,425

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,576

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,150

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,159

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,570

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,356