Nico Hülkenberg: «Sonst wird's ein kurzes Qualifying»

Nico Hülkenberg erlebte einen bescheidenen Auftakt in das Rennwochenende seiner Wahl-Heimat Monte Carlo. Der Deutsche kam nicht über den 15. Platz hinaus. Er weiss: Sein Haas-Team muss nachlegen.

In Monte Carlo auszurücken ist immer etwas Besonderes, auch für Nico Hülkenberg, der in diesem Jahr seinen elften GP-Einsatz im Fürstentum bestreitet. Der Deutsche, der seit 2015 in Monaco zuhause ist, erklärt: «Es ist immer Business as usual, aber Monaco ist trotzdem besonders und einzigartig, mit allem, was dazugehört, das kann man nicht bestreiten.»

«Es macht Spass, aber es ist auch schwierig, jedes Jahr aufs Neue eine riesige Herausforderung für Fahrer und Maschine, aber ich freue mich aufs Quali und diese Herausforderung», fuhr der 36-Jährige fort. Der Auftakt verlief nicht nach Wunsch, den Trainingsfreitag beendete er als Fünfzehnter. «Im Auto fühlte es sich ganz okay an, aber wenn wir uns die Zeitenliste anschauen, dann sah es nicht superspeziell aus», fasste er zusammen.

Eine Prognose fürs Abschlusstraining wagt Hülkenberg nicht: «Wir werden sehen, was möglich ist, da kann ich wenig prophezeien. Aber nach dem aktuellen Stand haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen noch irgendwo Performance finden, sonst wird es ein kurzes Qualifying.»

Das Vertrauen ins Auto sei nicht perfekt, erklärte der Haas-Pilot. «Aber es ist auch nicht fürchterlich. Es ist die übliche Situation, die man an einem Freitag hat – wir werden nun versuchen, über Nacht die Fahrzeugbalance zu verbessern und etwas mehr Grip zu finden.»

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,278 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,466

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,753

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,813

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,953

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,962

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,062

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,099

09. Alex Albon (T), Williams, 1:12,257

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,260

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,349

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,366

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,473

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,554

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,569

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,577

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,750

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,790

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,057

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,773





1. Training, Monaco

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,169

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,198

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,295

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,396

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,397

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,775

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,789

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,875

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,901

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,954

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,987

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,229

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,248

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,390

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,425

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,576

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,150

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,159

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,570

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,356