Vor Monaco-Quali: Fahrer schummeln, FIA reagiert

​Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA haben lange genug zugeschaut, wie GP-Fahrer in der Hafenschikane von Monaco abkürzen und einen Vorteil erlangen. Die Piloten haben eine Warnung erhalten.

Das ist im ersten Teil der Formel-1-WM 2024 auf verschiedenen GP-Strecken ein heisses Thema gewesen: Die Piste verlassen, sich ungestraft wieder einordnen, da bleibt immer der Beigeschmack, dabei einen unerlaubten Vorteil erlangt zu haben. Was die Verfolger in der Regel lautstark am Funk monieren.

Auch im Visier der Regelhüter: In einer Passage abkürzen, dadurch näher an den Gegner heranrücken und sich mit flachgestelltem Heckflügel dann vorbeipfeilen.

In Monaco, wo die Position auf der Bahn ganz wichtig ist, weil Überholen an die Grenze zur Unmöglichkeit kommt, könnte sich ein Fahrer in der Hafenschikane, hüstel-hüstel, verbremsen, geradeausfahren, dadurch ein paar Sekunden gewinnen, um bei einem Boxenstopp des Gegners eine Position vorzurücken. Oder sie tun das, um den Abstand zum Verfolger zu vergrössern, weil der eigene Boxenstopp bevorsteht. Alles schon passiert, die GP-Asse haben eine ziemlich tiefe Trickkiste.

Aus diesem Grund ist das in der Fahrerbesprechung von Monte Carlo thematisiert worden. Und Formel-1-Rennleiter Niels Wittich hat klargemacht: Wer hier im Fürstentum ein fragwürdiges Manöver zeigt, der muss nach der Hafenschikane und vor der folgenden Linkskurve von Tabac den gewonnen Vorteil preisgeben. Oder es wird gegen den Sünder eine Untersuchung eingeleitet.



Das bedeutet gleichzeitig: Es liegt in der Verantwortung der Piloten, hier zu reagieren, denn von der Schikane bis zur Tabac vergehen nur ein paar Sekunden, da ist rundweg keine Zeit für eine längere Diskussion mit dem Team am Funk. Geht ein Fahrer vor Tabac vom Gas, verliert er zudem den Schwung in die Schwimmbad-Passage verloren.



Wer einen offensichtlichen Vorteil gewinnt, aber uneinsichtig ist, auf den kommt gemäss Rennleitung eine 10 Sekunden-Strafe zu. Wer noch einmal sündigt, der erhält eine Durchfahrt-Strafe.



Als Rennkommissare an diesem Wochenende in Monaco arbeiten Nish Shetty (Singapur), Matthew Selley (Australien), Derek Warwick (England) und Jean-François Calmes (Monaco).





3. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,369 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,566

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,710

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,901

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,923

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,968

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,979

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,988

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,991

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,087

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,144

12. Alex Albon (T), Williams, 1:12,180

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,192

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,216

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,331

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,472

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,703

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,829

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,830

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, keine Zeit





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,278 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,466

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,753

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,813

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,953

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,962

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,062

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,099

09. Alex Albon (T), Williams, 1:12,257

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,260

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,349

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,366

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,473

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,554

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,569

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,577

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,750

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,790

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,057

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,773





1. Training, Monaco

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,169

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,198

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,295

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,396

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,397

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,775

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,789

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,875

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,901

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,954

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,987

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,229

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,248

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,390

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,425

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,576

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,150

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,159

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,570

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,356