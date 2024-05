Formel Gähn in Monaco: Das sagen Schumacher und Glock

​Keine Frage, der Grand Prix von Monaco war strategisch faszinierend, aber nach der Aufregung kurz nach dem Start eher Magerkost. Timo Glock und Ralf Schumacher haben sich Gedanken gemacht.

Monaco war typisch Monaco: Dramatische Momente kurz nach dem Start mit der Kollision zwischen Magnussen, Pérez und Hülkenberg sowie später zwischen Gasly und Ocon. Nach dem Neustart aber war Reifenschonen angesagt und damit ein eher fader WM-Lauf programmiert.

Seit Jahren wird darüber diskutiert, wie in Monaco bessere Überholmöglichkeiten geschaffen werden können. Auch Mercedes-Star Lewis Hamilton hat sich mehrfach dazu geäussert.

Vorschläge liegen seit längerem auf dem Tisch, aber die Monegassen machen nichts daraus.

Für die Kollegen der deutschen Sky waren die beiden früheren deutschen GP-Piloten Ralf Schumacher und Timo Glock in Monte Carlo. Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher meint: «Es stellt sich die Frage, ob man nicht mehr Pflichtboxenstopps verfügen will.»

«Wir haben in der Formel 1 ja die Regel, dass im Rennen zwei Mischungen verwendet werden müssen, es also mindestens einen Stopp geben muss. Doch nach der Rennunterbrechung haben die Fahrer gemäss Reglement diesen Stopp absolviert und fuhren dann einfach so langsam, dass sie mit der zweiten Reifenmischung bis ins Ziel kommen. Und sie konnten sich die verhaltene Fahrt deshalb erlauben, weil eben das Überholen in Monte Carlo so schwierig ist.»



«Ich bin der Meinung, dass dies gefährlich für die Formel 1 ist. Wir wollen das nicht sehen, und es ist auch schwer zu kommentieren und für den Fan interessant herüberzubringen. Für die Teams zählt nur das Ergebnis, aber ich würde gerne richtigen Rennsport sehen.»



Timo Glock meint: «Ich bin froh, dass ich dieses Rennen nicht live kommentieren musste. Ralf Schumacher und Sascha Roos hatten keinen leichten Stand.»



«Wenn ich mich an meine Zeit in der Formel 1 erinnere und mich jemand gebeten hätte, vier Sekunden pro Runde langsamer fahren, dann wäre die Gefahr groß gewesen, dass ich einen Unfall baue. So markant langsamer zu machen, das liegt doch gar nicht im Naturell eines Piloten. Und wir Zuschauer wollen das auch nicht sehen. Wir wollen Action und Kampf am Limit erleben und nicht diesen Bummelzug. Ich bin fast eingenickt.»



Eine Möglichkeit, so etwas zu verhindern: Eine frische Regel, wonach in einem Rennen alle drei Mischungen eingesetzt werden müssen.



Oder die Vorschrift, dass nach einer Unterbrechung mit roter Flagge nicht mit der beim zweiten Start verwendeten Mischung bis ins Ziel gefahren werden darf.





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0