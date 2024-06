Ricciardo (Racing Bulls) feiert in Montreal Jubiläum

Daniel Ricciardo holte vor zehn Jahren seinen ersten Formel-1-Sieg in Montreal

Racing Bulls-Pilot Daniel Ricciardo kehrt auf die Strecke zurück, auf der er vor zehn Jahren seinen ersten Sieg geholt hat. Sein Teamkollege Yuki Tsunoda ist schon vor Ort und will seine ersten Punkte in Kanada holen.

Die Formel 1 ist diese Woche auf einem der Lieblingskurse der Piloten zu Gast: dem Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal. Für Racing Bulls-Pilot Daniel Ricciardo hat der Kurs auf der Île de Notre Dame eine besondere Bedeutung.

Ricciardo: «Ich liebe Montreal, den Ort, die Strecke. Ich freue mich sehr darauf, dorthin zurückzukehren. Es ist für mich ein Ort mit besonderen Erinnerungen. Es sind dieses Jahr zehn Jahre seit meinem ersten Formel-1-Sieg auf dieser Strecke.»

Letztes Jahr hat Ricciardo das Rennen verpasst, da zu diesem Zeitpunkt der Saison noch Nyck de Vries im damaligen AlphaTauri saß.

Ricciardo: «Ich bin mehr als Bereit für meine Rückkehr und für ein gutes Wochenende und ein paar Punkte. Ahornsirup, Poutine und eine gute Zeit!» Poutine ist eine Fast-Food-Spezialität aus Kanada, typisch für die Region Quebec: Pommes, Käse und Bratensauce.

Sein Teamkollege Yuki Tsunoda ist bereits in Montreal. Der Japaner: «Ich verbringe vor dem Rennen ein paar Tagen mit Freunden hier.» Auch klug wegen des Jetlags. Die Zeitverschiebung nach Mitteleuropa beträgt sechs Stunden.

Tsunoda: «Ich mag die Strecke sehr, habe hier aber noch nie Punkte geholt. Das ist also definitiv mein Nummer-1-Ziel diese Woche. Vor zwei Wochen habe ich das erste Mal in Monaco gepunktet, also würde ich gern noch einen weiteren Kurs abhaken, auf dem ich bisher nicht punkten konnte.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0