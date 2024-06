Mika Häkkinen über Esteban Ocon: «So geht’s nicht»

​Der zweifache Formel-1-Champion Mika Häkkinen (55) spricht über die jüngsten Entscheidungen auf dem Fahrermarkt für 2025, über den neuen Vertrag für Sergio Pérez und die Trennung Alpine und Esteban Ocon.

Zwei weitere Entscheidungen sind gefallen, was das nächstjährige Formel-1-Startfeld angeht: Der Mexikaner Sergio Pérez bleibt bei Red Bull Racing, bis Ende 2025, und Alpine arbeitet über 2024 hinaus nicht mehr mit Esteban Ocon, der Franzose braucht einen neuen Arbeitgeber.

Der zweifache Formel-1-Champion Mika Häkkinen hat sich das alles angeschaut und sagt in seiner Vorschau auf den Kanada-GP des Wettanbieters Unibet: «Einige Leute haben überrascht reagiert, dass Checo Pérez einen neuen Vertrag erhalten hat. Aber ich gehöre nicht zu ihnen. Für mich gab es keinen Grund, eine Aufstellung zu ändern, welche die Formel-1-WM 2023 auf den ersten beiden Rängen abgeschlossen hat. Es ist wichtig für einen Rennstall, zwei Fahrer zu haben, die sich gegenseitig antreiben. Aber es ist auch wichtig, ein harmonisches Duo zu haben.»

Der 161-fache GP-Teilnehmer aus Finnland sagt weiter: «Pérez hatte zuletzt einige schwierige Wochenenden. Aber davor hat er drei zweite Ränge und einen dritten Platz eingefahren, und genau in dieser Form ist er der ideale Stallgefährte für Max Verstappen.»

«Ich hatte viele schnelle Teamkollegen in meiner Karriere, aber im Grunde ist das ganz einfach: Der schnellere Mann setzt sich durch und wird letztlich bevorzugt behandelt. Wer eine bessere Startposition hat, der kommt in Genuss der optimalen Rennstrategie, und dieser Fahrer gibt auch den Takt vor in Sachen Entwicklung.»



«Es ist elementar, dass sich zwei Fahrer im gleichen Team nicht in die Quere kommen, das kann einen Rennstall zerstören. Ein Beispiel dafür haben wir in Monaco mit den Alpine-Piloten Esteban Ocon und Pierre Gasly erlebt. Es ist besonders in Monte Carlo okay, eine Lücke zu nutzen, wo doch jeder weiss, wie schwierig das Überholen ist.»



Der 20-fache GP-Sieger tadelt: «Aber der Überholversuch von Ocon gegen Gasly führte zu einer Kollision, sein Rennen war vorbei, jenes von Gasly hätte leicht ebenfalls vorbei sein können. Alpine hat beschlossen, Ocon über Ende 2024 hinaus nicht mehr zu beschäftigen. Esteban und Pierre sind beide schnell, aber Ocon hätte wissen müssen – zwei Autos am gleichen Ort in der Formel 1, so geht’s nicht.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0