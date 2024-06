Fernando Alonso zu Autos 2026: «Völlig unmöglich!»

​Die Rennwagen des Jahres 2026 sollen dreissig Kilo leichter werden, gemessen an jenen von 2024. Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso sagt: «Stand heute ist das unmöglich.»

Die Marschrichtung für die Autos der kommenden Rennwagen-Generation 2026: kompakter, leichter, kein verstellbarer Heckflügel mehr, dafür Schub dank mehr elektrischer Energie zum Überholen, weniger Abtrieb, weniger Luftwiderstand, daher die Autos auf den Geraden schneller und in den Kurven langsamer.

Die Sache mit der Gewichtsverringerung von heute 798 Kilogramm auf 768 Kilo sieht Aston Martin-Star Fernando Alonso skeptisch: «Aus heutiger Sicht erkenne ich keine Chance, dass die Teams ein 30 Kilo leichteres Auto bauen können. Wenn die elektrische Energie um fünfzig Prozent erhöht wird, dann muss das die Batterie verkraften können. Alleine wegen der geänderten Antriebseinheit werden die Autos nochmals zwanzig bis dreissig Kilo zulegen, gleichzeitig sollen sie unterm Strich um dreissig Kilo leichter werden, da müssten die Teams also beim Renner sechzig Kilos abspecken. Wie soll das gehen?»

«Was uns Fahrer angeht, so wollen wir einfach so guten Sport als möglich zeigen, mit Chancen aufs Podest für viele Piloten. Was ich nicht erleben will – dass wieder ein Team jahrelang dominiert. Die Formel 1 ist in gutem Zustand, aber wir müssen sicherstellen, dass viele Fahrer glänzen können.»

«Die Ziele mit der geänderten Antriebseinheit halte ich für recht ehrgeizig. Die aktive Aerodynamik sieht kompliziert aus. Einfacher wird das alles gewiss nicht.»



«Wir haben nun rund zwei Jahre, um das alles in Ruhe zu regeln. Sorgen mache ich mir keine. Bei den Teams arbeiten sehr helle Köpfe. Was mir gut gefällt, das ist der Verzicht auf den verstellbaren Heckflügel, stattdessen haben wir einen Überholknopf, zum Abrufen von mehr Leistung, um anzugreifen. Das ist vergleichbar mit damals, als wir für sechs Sekunden mehr elektrische Leistung über das KERS hatten. Da hat man sich einige appetitliche Überholmöglichkeiten schaffen können.»



«Mehr Freiheit für den Fahrer beim Einsatz der elektrischen Energie, das finde ich gut. Heute ist mir das alles zu sehr reglementiert.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,9 08

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 1

10. Sauber 0