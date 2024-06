Racing Bulls: Yuki Tsunoda ist für 2025 bestätigt

Der Japaner Yuki Tsunoda (24) bleibt in der kommenden Saison bei den Racing Bulls. Der gegenwärtige WM-Zehnte ist nach sehr guten Leistungen für die kommende Saison bestätigt worden.

Das war zu erwarten: Yuki Tsunoda bleibt bei den Racing Bulls, der 24-jährige Japaner ist am 8. Juni für eine weitere Saison bestätigt worden.

Tsunoda liegt derzeit auf dem zehnten WM-Platz und konnte bei bisher acht Grands Prix fünf Mal in die Punkte fahren: Siebter in Australien, Zehnter in Japan, Siebter in Miami, Zehnter in Imola, zuletzt Achter in Monte Carlo. Erstmals damit drei Punktefahrten in Serie für Yuki, und Tsunoda hat nun schon mehr Punkte auf dem Konto als nach der ganzen Saison 2023.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko lobt: «Bis auf China hat Yuki an jedem Wochenende abgeliefert. Er macht fast keine Fehler mehr, er ist fokussiert, er arbeitet gut mit den Ingenieuren. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, aber nun setzt er sein Talent und seinen Speed gekonnt um.»

Der Grazer weiter: «Vor allem hat Tsunoda seine Emotionen besser unter Kontrolle als früher, was auch am Funk zu hören ist. Emotionen im Griff behalten und keine Fehler mehr machen, das eine geht mit dem anderen einher. Wir sehen bei ihm eine kontinuierlich nach oben zeigende Leistungskurve.»



Das ist nun belohnt worden.



Tsunoda sagt: «Es ist schön zu wissen, dass meine Zukunft gesichert ist. Wir machen stetig Fortschritte, und ich freue mich, auch 2025 für die Racing Bulls antreten zu können.»



Teamchef Laurent Mekies: «Yukis Entwicklung ist wirklich schön zu sehen. An seinem Speed gab es nie Zweifel, aber er fährt wesentlich konstanter als früher. Da kommt noch viel mehr.»



Racing Bulls-CEO Peter Bayer hat über Tsunoda festgehalten: «Yuki hat inzwischen verstanden – jedes Mal, wenn er am Funk schimpft, macht ihn das eine Zehntelsekunde langsamer. Solche Wortmeldungen sind selten geworden, Yuki hat dass verstanden.»



«Wir erleben ihn als extrem professionell bei der Arbeit mit seinen Ingenieuren, mit fundierten Aussagen übers Auto. Wir sehen diesen Schritt nach vorne, den er getan hat, und wir sind mit seiner Arbeit überaus zufrieden.»



Was den zweiten Racing Bulls-Fahrer angeht, so wird GP-Sieger Daniel Ricciardo gewaltig zulegen müssen, um für 2025 seinen Platz behalten zu können. Andernfalls hat Red Bull mit Liam Lawson einen Mann, der seine Formel-1-Reife 2023 unter Beweis gestellt hat, als das Team unter der Bezeichnung AlphaTauri antrat.





3. Training, Kanada

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,549 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,923

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,957

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:13,026

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,266

06. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:13,279

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,293

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,340

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,342

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,349

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,439

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,570

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,642

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,663

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:13,716

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,737

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,777

18. Alex Albon (T), Williams, 1:13,880

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,075

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,656





2. Training, Kanada

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,810 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,273

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,464

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,556

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,731

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,773

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,951

09. Alex Albon (T), Williams, 1:16,977

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,041

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,417

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,496

13. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,722

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,817

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,903

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,008

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,087

18. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,311

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,789

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,843





1. Training, Kanada

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,435 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,763

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,306

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,970

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,502

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,754

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,584

08. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,670

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,058

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,541

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,582

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,723

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,052

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,826

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,411

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,586

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,530

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, ohne Zeit

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, ohne Zeit

20. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit