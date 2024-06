Ferrari-Schock: Charles Leclerc zur Kanada-Klatsche

​Kein Ferrari-Fahrer in den Top-Ten von Kanada, mamma mia! Monaoc-Sieger Charles Leclerc versucht, die Klatsche auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal zu erklären.

Riesige Enttäuschung unter den zahlreichen Tifosi am Circuit Gilles Villeneuve von Montreal: Klar hatten die Ferrari-Fans damit gerechnet, dass Monaco-Sieger Charles Leclerc ein Wörtchen mitreden würde bei der Vergabe der Pole-Position.

Und nun das: Leclerc nur auf Startplatz 11, Carlos Sainz dahinter Zwölfter. Was ist nur schief gelaufen bei den Roten?

Leclerc auf Erklärungssuche: «Nun, wir waren den ganzen Tag – einfach langsam! Aber das war nicht das einzige Problem.»

Zunächst mal waren die Ferrari zum Schluss von Q2 auf gebrauchten Reifen unterwegs, und Leclerc gibt zu: «Das war in Sachen Management jetzt vielleicht nicht die beste Lösung. Aber es gab noch mehr.»

«Wir hatten zudem ein Problem mit einem Bremssensor, was zu inkonstantem Verhalten des Autos beim Bremsen geführt hat. Aber das grundlegende Problem war der mangelnde Speed, den wir nicht ganz verstehen.»



«Was ich wirklich seltsam finde: Wir waren in Monaco prima unterwegs, nun sind wir nicht mal in den Top-Ten. Das müssen wir uns dringend ansehen.»



«Ich bin sicher, dass wir im Grand Prix Boden gutmachen können. Aber generell ist es auf trockener Bahn schlecht gelaufen. Wir werden versuchen müssen, aus unserer Position noch das Beste zu machen. Und danach müssen wir ergründen, wo unser schönes Tempo aus Monaco hingekommen ist.»





Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,000 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,000

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,021

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,103

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,178

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,228

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,280

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,414

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,701

10. Alex Albon (T), Williams, 1:12,796

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,691

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,728

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,736

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,916

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,940

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,326

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,366

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,435

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,978

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,292