Fernando Alonso (6.): «Leider keine perfekte Runde»

Formel-1-Star Fernando Alonso schaffte es im Qualifying zum Kanada-GP ins Q3 und drehte am Ende die sechstschnellste Runde. Hinterher erzählte er, warum er sich trotz der guten Ausgangslage fürs Rennen etwas ärgerte.

Nachdem Fernando Alonso in Imola und Monaco zwei schlechte Qualifying-Ergebnisse hatte einstecken müssen, freute er sich doppelt über das gelungene Abschlusstraining auf dem Circuit Gilles Villeneuve. Denn der zweifache Champion schaffte es in die Top-10 und belegte am Ende den sechsten Platz. Etwas mehr als zwei Zehntel fehlten ihm auf die Pole-Zeit von George Russell.

Der 32-fache GP-Sieger fasste zusammen: «Das war bisher ein gutes Wochenende für uns, wir sind etwas konkurrenzfähiger als in den letzten beiden Events. Die Abstände sind so gering, dass eine Zehntel darüber entscheiden kann, ob man es ins Q2 schafft oder nicht. Und es war ein hartes Qualifying, einerseits wegen des Regens, andererseits aber auch wegen des Windes.»

«Wir hatten einige starke Böen und die Windrichtung änderte sich immer wieder, deshalb war es wirklich nicht einfach, eine gute Runde hinzubekommen. Leider hatte ich im Q3 keine perfekte Runde gedreht, das tut natürlich angesichts des geringen Rückstands auf die Pole besonders weh. Aber wahrscheinlich ging es da allen ausser George gleich, ich denke, er hat einen guten Job gemacht und die Pole verdient», erklärte Alonso daraufhin.

Und der ehrgeizige Asturier ergänzte: «Ich denke, wir haben vieles am Auto verstanden, aber ich hoffe, dass dies erst der erste Schritt auf dem Weg an die Spitze ist. Die Startposition ist viel besser als bei den jüngsten beiden Rennen, aber das Rennen ist erst am Sonntag und wir müssen schauen, was das Wetter macht. Bei diesen Bedingungen ist dein Rennen schnell gelaufen, wenn du eine Runde zu früh oder zu spät zum Reifenwechsel abbiegst. Wir müssen also fokussiert bleiben.»

Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,000 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,000

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,021

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,103

05. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,178

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,228

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,280

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,414

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,701

10. Alex Albon (T), Williams, 1:12,796

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,691

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,728

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,736

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,916

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,940

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,326

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,366

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,435

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,978