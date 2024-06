Daniel Ricciardo (8.): An Kanada-Frühstart schuldlos

​Kurz vor dem Start zum Kanada-GP zuckte der Rennwagen von Daniel Ricciardo einen Moment vor, das setzte eine Strafe von fünf Sekunden. Dabei hat der achtfache GP-Sieger aus Australien nichts falsch gemacht.

Daniel Ricciardo ist beim Grossen Preis von Kanada Achter geworden, seine zweite Punktefahrt 2024 nach dem tollen vierten Rang im Miami-Sprint. Im turbulenten Montreal-GP setzte es eine Fünfsekundenstrafe für den 34-jährigen Australier, wegen Frühstarts. Was ist da passiert?

Der achtfache GP-Sieger sagt: «Ich spürte kurz vor dem Start, dass sich beim Auto minimal bewegt. Das war verwirrend, denn ich hatte an Bord überhaupt nichts gemacht.»

Noch während des Grand Prix meldete sich Daniels Renningenieur Pierre Hamlin am Funk: «Die Strafe hat nichts mit dir zu tun, das geht auf unsere Kappe. Es gab ein Problem am Auto.»

Laurent Mekies, Teamchef der Racing Bulls, erklärte dazu nach dem Rennen: «Die Daten zeigen – die Kupplung begann zu schleifen, daher diese kleine Bewegung nach vorne. Leider reichte das, um eine Strafe zu kassieren.»



Ricciardo sass diese Strafe beim Reifenwechsel in Runde 26 ab, gemäss Reglement darf dann der Wagen von den Mechanikern die besagten fünf Sekunden lang nicht angerührt werden, erst dann erhielt Daniel frischen Gummi.



Ricciardo blickt zurück: «Wir verloren ein paar Ränge, und ich hatte den Eindruck, dass mir eine Punktefahrt durch die Finger rinnt. Aber zum Schluss des Rennens konnte ich auf mittelharten Reifen Tempo aufnehmen und mich wieder in die Top-Ten vorkämpfen.»



Daniel profitierte auch vom Pech oder Missgeschick anderer Fahrer. So drehte sich sein Teamgefährte Yuki Tsunoda und schied aus, und Williams-Fahrer Alex Albon wurde vom kreiselnden Ferrari von Carlos Sainz getroffen.



Fazit von Daniel Ricciardo: «Wichtig ist, dass es trotz misslicher Verhältnisse ein mehr oder weniger reibungsloses Wochenende für mich war und ich endlich wieder punkten konnte. So muss es weitergehen.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0