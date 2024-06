Aston Martin: Zufrieden nach «kniffligem» Rennen

Lance Stroll hatte in Kanada sein Heimrennen

Für Aston Martin war Montreal das beste Wochenende der Saison. Beim Heim-GP von Lance Stroll holte das Team aus Silverstone Platz 6 und 7. Der Kanadier: «Die wechselnden Bedingungen haben uns auf Trab gehalten.»

Aston Martin hatte in Kanada das bislang erfolgreichste Wochenende der Saison. Passte die Strecke einfach besonders gut zum Auto oder lernen sie den Boliden im Laufe der Saison besser kennen und kommen so besser zurecht?

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso am Mikrofon von F1TV: «Eine Kombination von beidem. Wir sind jetzt zufriedener mit dem Auto, verstehen einige Dinge besser und fühlen uns wettbewerbsfähig. Wir hatten Montreal als eines der besten Rennen für uns auf dem Zettel. Was in Barcelona kommen wird, ist ein Fragezeichen, aber das Team arbeitet hart.»

Aston Martin holte in Kanada satte 14 Punkte – die beste Ausbeute der Saison bislang. Beide Piloten sind zufrieden mit Platz 6 (Alonso) und 7 (Stroll).

Alonso: «Es war ein gutes Rennen für das Team. Die Plätze sechs und sieben an einem extrem schwierigen Rennwochenende sind ein gutes Ergebnis.»

Der zweimalige Weltmeister: «Für mich war es trotz der gemischten Wetterbedingungen ein einsames Rennen. Mit den fünf Autos vor uns konnten wir nicht viel ausrichten, denn sie waren etwas zu schnell, und hinter uns gab es nicht allzu viel Bedrohung.»

Teamkollege Lance Stroll: «Ich bin mit unserer Leistung heute sehr zufrieden. Es war ein kniffliges Rennen – eines der kniffligsten, an das ich mich erinnern kann. Die wechselnden Bedingungen haben uns auf Trab gehalten, aber wir kamen gut damit zurecht.»

Es war ein erfolgreiches Heimrennen für den Kanadier: «Die Charakteristik dieser Strecke kam unserem Auto definitiv entgegen, aber wir haben einen guten Job gemacht, um konzentriert zu bleiben und das Beste aus den Chancen zu machen, die sich uns boten.»

Teamchef Mike Krack lobt die strategischen Entscheidungen des Teams, die Boxenstopps und die Leistungen seiner Fahrer. Der Luxemburger: «Ich freue mich, dass Lance vor den kanadischen Fans ein solides Ergebnis einfahren konnte. Es war ein besseres Wochenende für uns, da wir mehr über die jüngsten Upgrades lernen und mehr Leistung aus dem AMR24 herausholen konnten.»

Nach dem Heimrennen von Lance Stroll in Kanada steht für Aston Martin nun in zwei Wochen in Barcelona das Heimrennen von Fernando Alonso bevor.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0