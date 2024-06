Logan Sargeant (Unfall): «Von mir selbst enttäuscht»

Nach seinem Unfall-Aus in Kanada ist Logan Sargeant von sich selbst enttäuscht. Der Williams-Pilot schied nach einem Crash in Runde 25 aus. Der US-Amerikaner beurteilt seine Leistung: «Nicht gut genug, zu viele Fehler.»

Nach einem starken Qualifying lief der Grand Prix in Kanada für Williams-Fahrer Logan Sargeant enttäuschend. In Runde 7 war er in den Notausgang gerutscht, touchierte dabei die Mauer. In Runde 25 dann der zweite Fehler: Er verlor komplett die Kontrolle über seinen Williams, crashte und musste abstellen.

Sein Bolide stand auf der Strecke quer, der junge US-Amerikaner stieg aus, während seine Kollegen um ihn herumfuhren. Sein Auto wurde per Kran abtransportiert, das Rennen war für ihn beendet.

Sargeant nach dem Rennen: «Es waren knifflige Bedingungen. Es ist offensichtlich nicht so gelaufen, wie ich es gern gehabt hätte. Nicht gut genug, zu viele Fehler. Zwei, die mich am Ende sehr bestraft haben.»

Er erklärt seine beiden Zwischenfälle: «Beim ersten war jede Menge Wasser auf der Strecke. Ich habe versucht, es mit den Inters hinzubekommen und habe auf der Bremse etwas zu viel verlang. Das führte dann zum ersten. Beim zweiten war es ziemlich unerwartet, das hat mich kalt erwischt.»

Sein Team auch. Rennen beendet. Später schied noch Alex Albon nach einer Kollision mit Carlos Sainz im Ferrari aus.

Sargeant: «Ich bin natürlich von mir selbst enttäuscht, nachdem es sich angefühlt hat, als würde ich dieses Wochenende großartig fahren.» Sargeant, der gerade seine zweite Formel-1-Saison für Williams fährt, ging von einem für seine Verhältnisse überragenden Platz 13 an den Start. Der Mann aus Florida: «Jetzt heißt es weitermachen und nach vorne schauen.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0