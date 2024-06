Nico Hülkenberg über Fast-Crash: «Wenige Millimeter»

Beinahe wären Yuki Tsunoda und Nico Hülkenberg im Kanada-GP heftig kollidiert. Tsunoda stand quer auf der Strecke, Hülkenberg konnte in letzter Sekunde stark reagieren und Schlimmeres verhindern.

Eine richtig brenzlige Szene in der Schlussphase des Kanada-GP: Nico Hülkenberg kann nur knapp Yuki Tsunoda ausweichen, der auf der Strecke zum Stehen gekommen ist.

Was war passiert? Nur noch 13 Runden sind in Montreal zu fahren. Tsunoda geht in der zweiten Schikane übers noch nasse Gras. Als er wieder auf die Strecke einbiegen will, kommt er ins Rutschen, rauscht quer auf die Strecke. Hinter ihm rasen die anderen Autos heran. Er kommt quer auf der Strecke zum Stehen. Nico Hülkenberg, der von hinten kommt, verfehlt ihn haarscharf, kann mit Riesenglück und schneller Reaktion links an Tsunda vorbei und weiterfahren. Eine richtig knappe Situation!

Hülkenberg nach dem Rennen: «Beim Dreher von Tsunoda habe ich versucht, zu reagieren, zu bremsen, ihn irgendwie zu vermeiden. Es müssen ein paar wenige Millimeter gewesen sein. Ich hatte mich schon auf den Einschlag vorbereitet.»

Was ging ihm in dem Moment durch den Kopf? Am Mikro von F1TV sagt er: «Vermutlich Code Brown.» Extremer Notfall also.

Dank der starken Reaktion des Deutschen ist nichts passiert. Eine wirklich knappe Kiste. Yuki Tsunoda nimmt nach dem Rennen die Schuld auf sich: «Das war heute mein Fehler. Ich hatte ein paar Probleme mit der Bremse, aber es war mein Fehler. Ein dummer Move. Es tut mir sehr leid fürs Team.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0