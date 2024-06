Jack Doohan: Bereit für Formel-1-Debütsaison

Als Teil des Alpine-Nachwuchskaders hat Jack Doohan schon einige Formel-1-Erfahrungskilometer gesammelt, zuletzt rückte er in Montreal im ersten Training aus. Er ist sich sicher, dass er bereit ist für den F1-Aufstieg.

Jack Doohan durfte in Montreal am ersten freien Training teilnehmen. Der Australier aus dem Nachwuchskader des Alpine-Rennstalls rückte im Auto von Esteban Ocon aus, der das Team nach der laufenden Saison verlassen wird. Das Wetter durchkreuzte allerdings seinen Plan, auf dem Circuit Gilles Villeneuve zu glänzen.

Am Ende drehte Doohan nur drei ungezeitete Runden, dennoch betonte Alpine-Teamchef Bruno Famin im Gespräch mit «Sky Sports F1», dass der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan ein Kandidat für die Nachfolge von Ocon ist. «Er ist sicherlich eine Option, wir bereiten ihn vor und er testet nun schon seit längerer Zeit für uns.»

«Er absolviert ein umfangreiches Programm und damit sind wir zufrieden. Mal schauen, wie er sich entwickelt. Er ist einer von mehreren möglichen Nachfolgern», fügte der Teamchef des Werkstalls des französischen Autobauers Renault an.

Doohan selbst ist sich sicher, dass er bereit ist für den Aufstieg in die Königsklasse. Der 21-Jährige erklärte: «Es ist mein Traum, in der Formel-1-Startaufstellung zu stehen und als Reservist des Alpine-Teams bereite ich mich darauf vor, im Auto zu sitzen, das ist es, was ich will.»

«Jedes Mal, wenn ich Gas geben kann, sei es auf der Strecke oder im Simulator, oder wenn ich an meinen Fähigkeiten beim Marketing und der Kommunikation feile, versuche ich mich in eine Position zu bringen, die mir die Möglichkeit zum Formel-1-Aufstieg verschafft», fügte der Formel-2-Dritte des Vorjahres an. Und auf die Frage, ob er bereit sei für die Formel 1, sagte er ohne zu zögern: «Sehr!»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0