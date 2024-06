FIA kippt Verstappen-Regel: Weg für Kimi Antonelli

​Nachdem Max Verstappen als 17-Jähriger in die Formel 1 gekommen war, reagierte der Autosport-Weltverband: kein F1-Fahren mehr unter 18. Nun wirft die FIA diese Regel über Bord – wegen Kimi Antonelli.

Der Weg ist frei für das italienische Mercedes-Talent Kimi Antonelli: Die FIA hat jene Regel aufgeweicht, die das Formel-1-Fahren unter 18 Jahren untersagte.

Das mit den 18 Jahren kam so: Am 15. März 2015 hatte Max Verstappen mit einem Boliden der Scuderia Toro Rosso (heute Racing Bulls) in der Königsklasse debütiert – im Alter von nur 17 Jahren und 166 Tagen bestritt er in Melbourne den Grossen Preis von Australien. Mit Superlizenz, aber ohne einen normalen Führerschein zu besitzen! Dieser Rekord sollte ewig bestehen, so der Glaube, denn die FIA hat danach ein Mindestalter von 18 Jahren eingeführt.

Aber diese Regel ist nun vom Autosport-Weltverband geändert worden. Neu besagt sie, dass ein Pilot mindestens 18 Jahre alt sein muss, es aber im Ermessen der FIA liege, in Sonderfällen eine Ausnahme-Bewilligung zu erteilen – wenn der entsprechende Fahrer herausragende Fähigkeiten und Reife in anderen Einsitzer-Kategorien bewiesen habe.

Damit ist der Weg theoretisch frei, dass Kimi Antonelli noch vor seinem 18. Geburtstag (25. August) an einem GP-Wochenende teilnehmen kann. Dies nach mehreren privaten Testfahrten mit Mercedes-Benz, bei welchen sich der Italiener prima aus der Affäre gezogen hat.

Seit der Bestätigung der FIA in Sachen Alter gewinnen Gerüchte an Fahrt, wonach Mercedes den jungen Kimi in diesem Sommer bei einem Freitagtraining einsetzen könnte – entweder im Haupt-Team oder bei Partner Williams.



In Italien gilt es als beschlossene Sache, dass Antonelli 2025 an der Seite von George Russell für Mercedes-Benz in der Formel-1-WM antreten wird. Als letzter Hinweis dafür sind Äusserungen von Teamchef Toto Wolff https://www.speedweek.com/formel1/news/223561/Toto-Wolff-(Mercedes)-Nein-zu-Sainz-Ja-zu-Antonelli.html in dieser Art verstanden worden.





