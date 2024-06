Fernando Alonso: Kein Karriere-Ende in Sicht

Pedro de la Rosa weiss, warum Fernando Alonso auch mit 42 Jahren noch in der Formel 1 mitkämpfen kann

Fernando Alonso bestreitet aktuell seine 21 Formel-1-Saison als Stammfahrer. Der 42-Jährige wird auch nicht so schnell aufhören, denn er hat seinen Vertrag verlängert. Pedro de la Rosa singt ein Loblied auf den Spanier.

Dass Fernando Alonso auch im Alter von 42 Jahren noch mit den jungen GP-Stars mithalten kann, ist nicht selbstverständlich. Der stolze Asturier setzt alles daran, um auch in seiner 21. GP-Saison als Stammpilot möglichst viele WM-Punkte zu sammeln, wie sein Landsmann Pedro de la Rosa den Kollegen von «Racingnews365.com» erzählt.

«Er hat sein ganzes Leben lang auf sich Acht gegeben. Sein ganzes Leben ist seit jeher vom Motorsport bestimmt. Er schläft, isst und lebt für den Motorsport, und das macht den Unterschied. Man schafft es nicht, mit 40 noch in der Formel 1 mitzukämpfen, wenn man nicht auf sich achtet, und Fernando hat das», erklärt der 53-Jährige.

De la Rosa betont auch: «Es sagt alles, dass er mit 43 Jahren noch dabei ist – und 45 sein wird, wenn sein Vertrag ausläuft. Und er spricht sogar über eine weitere mögliche Verlängerung. Ich kenne ihn seit Kart-Tagen, und ich sehe kein Ende seiner Karriere. Allerdings ist er einer jener Fahrer, die sofort aufhören wollen, wenn sie sehen, dass ihre Leistung nachlässt.»

«Wir können uns glücklich schätzen, dass er nun in einem Alter ist, in dem er nicht nur auf sich selbst achtet, sondern auch auf die Vorteile des Teams, und das beeindruckt mich wirklich», fährt der Aston Martin-Botschafter fort.

Alonso hat in seiner bisherigen Karriere 32 GP-Siege und zwei WM-Titel erobert. In diesem Jahr belegt er nach neun Rennen mit 41 WM-Punkten den neunten Zwischenrang in der Gesamtwertung der Fahrer.

