Logan Sargeant: Gnadenfrist bis Saisonende?

Für Logan Sargeant endete auch das Rennwochenende in Montreal enttäuschend. Die Experten sind sich einig: Seine GP-Karriere wird wohl nicht mehr lange dauern. Doch wann muss der Amerikaner sein Cockpit räumen?

Dass Logan Sargeant eine bessere Leistung erbringen muss, um seinen Platz in der Formel-1-Startaufstellung zu behalten, ist kein Geheimnis. Williams-Teamchef James Vowles stellte in Montreal klar: «Wir brauchen mehr von ihm, um seinen Platz im Team sichern zu können.»

Das weiss auch der 23-Jährige aus Florida, der das jüngste Kräftemessen auf dem Circuit Gilles Villeneuve nutzen wollte, um sein Können unter Beweis zu stellen. Im Abschlusstraining gelang ihm das auch, Sargeant schaffte es ins Q2 und sicherte sich dort den 13. Startplatz.

Im Rennen erlaubte sich der Amerikaner aber gleich zwei Fehler, und das war einer zu viel: Sargeant fiel durch einen Unfall aus und übte sich in Selbstkritik. Er klagte nach seinem Ausfall: «Es ist offensichtlich nicht so gelaufen, wie ich es gern gehabt hätte. Das reicht nicht, ich mache zu viele Fehler.»

Manche Experten glauben, dass Sargeant sein Cockpit noch vor dem Saisonende räumen muss. Der frühere Haas-Teamchef Günther denkt hingegen, dass der Williams-Pilot die laufende Saison beenden darf – und dann gehen muss. Im «The Red Flags Podcast» erklärt der Südtiroler: «Ich glaube, er wird Ende Jahr gehen müssen.»

«Ich weiss nicht, wie sein Vertrag genau ausformuliert wurde, da gibt es ganz viel, das wir nicht wissen. Aber in erster Linie versuchst du, mit den Leuten zu arbeiten, die du hast. Du musst in einem Team zeigen, dass du dein Bestes gibt. Natürlich ist dann irgendwann mal genug, und die Leute fragen sich: ‚Warum tun wir uns das an?‘», fügte Steiner an.

«Ich glaube aber, dass er bis zum Saisonende dabei sein wird. Sollte er allerdings vor der Sommerpause noch ein paar Rennen wie in Kanada erleben, könnte es sein, dass nach der Pause dann ein anderer Fahrer in seinem Cockpit sitzt», mahnte der 59-Jährige.

Sargeant belegt nach neun von 24 Rennwochenenden den letzten Platz in der WM-Tabelle der Fahrer. Er ist gehört mit den beiden Sauber-Piloten Zhou Guanyu und Valtteri Bottas zur kleinen Gruppe jener Piloten, die in diesem Jahr noch keinen einzigen WM-Punkt erringen konnten.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0