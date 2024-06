Nico Hülkenberg: «Schaue mir das aus der Ferne an»

Nico Hülkenberg hat seine Formel-1-Zukunft bereits gesichert, der Deutsche wird nach der laufenden Saison zum Sauber-Team wechseln, das ab 2026 als Werksteam von Audi an den Start gehen wird.

Das Fahrerkarussell begann sich in diesem Jahr ungewöhnlich früh zu drehen, noch bevor die GP-Stars ihre Testfahrten in Angriff nahmen, bestätigte Lewis Hamilton seinen Mercedes-Abgang in Richtung Ferrari. Damit war klar, dass sich Carlos Sainz ein neues Cockpit suchen muss, denn die Roten hatten das Abkommen mit Charles Leclerc bereits um mehrere Jahre verlängert.

Der Spanier hat bis jetzt nicht entschieden, für welches Team er ab 2025 auf Punktejagd gehen wird. Einige Gegner des Madrilenen haben ihre Pläne für die Zeit nach der laufenden Saison hingegen schon verkündet. Zu diesen gehört auch Nico Hülkenberg, der nach zwei Haas-Jahren zum Sauber-Team zurückkehren wird, das ab 2026 als Audi-Werksteam antreten wird.

Dass sein Abgang beschlossene Sache ist, stört die alltägliche Arbeit aber nicht, verriet der 36-Jährige unlängst. «Derzeit gibt es ehrlich gesagt nicht viel zu managen, was das betrifft. Das wird erst in sechs oder sieben Monaten losgehen», erklärte der 212-fache GP-Teilnehmer und Le Mans-Sieger von 2015.

«Es ist tatsächlich das erste Mal in meiner Karriere, dass ich so früh schon meine Zukunft gesichert habe und weiss, wie sie aussieht. Deshalb schaue ich mir das Geschehen auf dem Fahrermarkt aus der Ferne an und das ist eine angenehme Situation», beteuerte Hülkenberg, und stellte klar: Aktuell steht die Arbeit mit dem Haas-Team im Vordergrund.

