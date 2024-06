Kevin Magnussen (Haas) über seine Zukunft

Der Vertrag von Kevin Magnussen bei Haas läuft Ende der Saison aus. Der Däne spricht offen aus: Ja, es gibt eine Chance, dass er 2024 ohne Sitz in der Formel 1 dastehen könnte. Warum ihn das weniger stresst als früher.

Mit noch 15 Rennen zu fahren ist die Zukunft von vielen Fahrern in der Formel 1 offen. Darunter auch Haas-Pilot Kevin Magnussen. Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus.

Magnussen in Kanada auf die Frage, ob er 2025 ohne Formel-1-Sitz sein könnte: «Ja, es gibt eine Chance, dass das passieren könnte.»

Für den Dänen ist klar: Er würde gern bei Haas bleiben. Und er macht darüber hinaus deutlich: «Ich möchte in der Formel 1 bleiben. Das ist es, worauf ich mich konzentriere. Nur wenn alle Türen geschlossen sind, schaue ich nach etwas anderem.»

Ende 2020 verlor Magnussen seinen Sitz bei Haas an die Rookie-Kombi Mick Schumacher/Nikita Mazepin. Als in Folge des russischen Angriffskriegs auf die gesamte Ukraine im Februar 2022 verlor Mazepin sein Cockpit. Der damalige Haas-Teamchef Günther Steiner holte Magnussen zurück. Vermeintliches Karriere-Ende und Comeback kennt der Däne also.

Magnussen: «Als ich jünger war, hätte mich diese Situation vermutlich mehr gestresst und ich hätte mehr Druck gespürt. Aber jetzt bin ich in der Lage, das ganz gut beiseitezuschieben, einfach ins Auto zu steigen und mein Bestes zu geben.»

Proaktiv für sich Werbung betrieben hat Magnussen zuletzt allerdings nicht. Zwar etablierte er sich als starker Teamplayer, indem er mehrmals metaphorisch Kugelfang für seinen Teamkollegen Nico Hülkenberg spielte und die Konkurrenz von ihm fernhielt. Dabei kassierte er allerdings auch Strafpunkte in Serie, sodass er jetzt den Rest der Saison und auch in der Anfangsphase der kommenden Saison auf Bewährung fährt. Beim nächsten Vergehen, das ihm zwei Strafpunkte beschert, steht ihm eine Rennsperre bevor. In der Punkteausbeute für Haas in dieser Saison steht es bislang 6:1 für Hülkenberg.

Magnussen sagt aber: «Die Geschwindigkeit war da. Ich bin ein viel stärkerer Fahrer als im letzten Jahr.»

Offen bleibt, ob er auch kommende Saison die Gelegenheit bekommt, sich zu beweisen. Mit einem von Stand jetzt zwei offenen Haas-Cockpits wird Youngster Oliver Bearman in Verbindung gebracht.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45:47,927 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,879 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +4,317

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,915

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +10,199

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +17,510

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +23,625

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +28,672

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +30,021

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +30,313

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +30,824

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +31,253

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +40,487

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +52,694

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Crash

Alex Albon (T), Williams, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motor

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0