Rat von Mika Häkkinen: Bottas entspannt gern im Wald

Valtteri Bottas ist mit einer Profi-Rennradfahrerin liiert, trainiert gern mit ihr auf dem Fahrrad in der Natur

Sauber-Pilot Valtteri Bottas hat verraten, welchen besonderen Rat er mal von Ex-Rennfahrer Mika Häkkinen bekommen hat: Geh in den Wald, um dich zu entspannen und Stress abzubauen. Bei Bottas gerade bitter nötig.

Valtteri Bottas verrät vor dem Triple-Header bestehend aus Barcelona, Spielberg und Silverstone, dass er sich gern entspannt, indem er in den Wald geht. Auf Rat eines früheren Rennfahrers.

Auf dem Instagram-Kanal seines Sauber-Teams ist ein Videointerview mit Bottas und einem Partner aus der Flugbranche veröffentlicht worden. Auf die Frage, was der beste Rat ist, den er je von einem anderen Racer erhalten hat, sagt Bottas: «Einen tollen Rat habe ich von Mika Häkkinen bekommen. Er war mein Kindheitsheld.»

Von Formel-1-Finne zu Formel-1-Finne quasi. Bottas: «Er hat mir mal den Rat gegeben, als er gesehen hat, dass ich gestresst bin, dass ich einen Waldspaziergang machen solle. Meine Reaktion war erst: Wie bitte? Er hat dann gesagt, geh einfach in den Wald, geh spazieren, probier es aus.»

Bottas: «Ich habe es probiert und es hat wirklich funktioniert. Eins mit der Natur sein. Da fängt man an, anders zu denken und den Stress loszulassen. Das war ziemlich cool. Ein einfacher Rat, aber wenn du gestresst bist, geh in den Wald.»

Die finnische Kultur gilt generell, auch mit dem Saunieren und anschließenden Bädern, als sehr naturnah. Waldbaden gilt auch in Japan als Teil eines gesunden Lifestyles. Verschiedene Studien weisen nach, dass der Aufenthalt im Wald sich positiv auf die Gesundheit auswirkt.

Ausgeglichenheit und Stressfreiheit kann Bottas aktuell gut gebrauchen. Seine Zukunft in der Formel 1 ist unklar. Sein Sauber-Team ist das einzige in der Formel 1, das 2024 noch keine Punkte geholt hat. Sein Vertrag und der von Teamkollege Zhou Guanyu laufen aus. Klar ist bislang nur, dass eines der beiden Cockpits an Nico Hülkenberg geht.

Ob es für Bottas oder Zhou bei Sauber weitergeht, ist unklar. Bottas wurde zuletzt häufig im Williams-Umfeld gesichtet. Teamchef James Vowles kennt er aus gemeinsamen Mercedes-Zeiten. Doch auch Carlos Sainz gilt als Kandidat für Williams. Mit Albon hatte das Team aus dem englischen Grove bereits frühzeitig verlängert.