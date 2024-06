McLaren wirft Sauber-Youngster Pourchaire wieder raus

Die Freude über den neuen Job in der IndyCar-Serie währte nicht lang bei Theo Pourchaire. Arrow McLaren ersetzte den Sauber-F1-Nachwuchsfahrer nur knapp über einen Monat nach seiner Verpflichtung schon wieder.

Wie gewonnen, so zerronnen. Sauber-F1-Nachwuchspilot Theo Pourchaire ist keine sechs Wochen nach seiner Verpflichtung in der IndyCar-Serie bereits wieder entlassen. Anfang Mai hatte der Franzose, der Ende 2023 die Formel 2 gewonnen hatte, den Zuschlag von Arrow McLaren in der IndyCar-Serie bekommen.

Seine IndyCar-Reise hatte unverhofft begonnen, als er David Malukas zu Beginn der Saison zunächst temporär ersetzt hatte, der einen Bruch am Handgelenk hatte. Daraufhin wurde der Vertrag mit Malukas aufgelöst und Pourchaire verpflichtet. Zuvor war zwischenzeitlich auch Callum Ilott am Steuer, der konnte jedoch keine komplette Saison fahren. So also Pourchaire. Der Franzose sollte eigentlich die gesamte Saison fahren mit Ausnahme des Indy500, für das er als Neuling nicht zugelassen war (da startete Ilott). Nun der erneute Fahrerwechsel im Papaya-Lager.

Für Pourchaire holt Arrow McLaren, das Team von McLaren CEO Zak Brown, Nolan Siegel. Der 19-jährige US-Amerikaner bindet sich langfristig an McLaren. Er war eigentlich in der Indy-NXT-Serie in die Saison gestartet. Nun die Wende zu Lasten von Pourchaire. Der hatte zudem einen Platz in der japanischen Super Formula für IndyCar aufgegeben. Doppelt bitter.

Der Formel-1-ambitionierte Nachwuchspilot aus dem Kader von Sauber hatte 2024 kein festes Cockpit in der Formel 1 bekommen, da es keinerlei Veränderungen in der Fahrerpaarung im Vergleich zum Vorjahr gab. Nach den Entwicklungen in der IndyCar ist Pourchaire also weiterhin und nun doppelt in der Warteposition.

Dass sich in der Formel 1 ein Türchen für ihn öffnet, gilt aktuell als eher unwahrscheinlich. Viele Cockpits sind aktuell zwar nominell noch offen. Es wird aber erwartet, dass Carlos Sainz mit einer baldigen Entscheidung den Stein ins Rollen tritt und dann einige Zukunftsentscheidungen fix werden.