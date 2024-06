Österreich-GP: Anreise per Shuttle und Rad möglich

Noch gut eine Woche bis zum Österreich-GP auf dem Red Bull Ring. Der Veranstalter ermöglicht eine Anreise unter anderem per Busshuttle, Zug oder Fahrrad. Alle Details zur Anreise und den Shuttlestopps hier.

In knapp einer Woche steigt der Österreich-Grand-Prix am Red Bull Ring in Spielberg. Das Event beginnt am Freitag, 28. Juni, mit Training und Sprint-Quali. Samstag, 29. Juni, finden Sprintrennen und Qualfying statt. Das Rennen steigt am 30. Juni. Wer noch kein Ticket hat – ein kleines Kontingent Restkarten ist noch verfügbar.

Neu in diesem Jahr: Ein Angebot von Shuttles. Bereits im Vorjahr galt die Anreise-Devise «Nimm‘s Radl». Diese wird jetzt ergänzt durch «Nimm’s Shuttle». Zusätzlich zu regionalen Shuttles gibt es dieses Jahr auch überregionale Bustransfers. Von rund 120 Haltestellen können Zuschauer aus mehreren Bundesländern anreisen.

Am Sonntag fahren sogar Shuttles aus Wien und Salzburg. Von Freitag bis Sonntag durchgehend gibt es Shuttles u.a. aus Graz und der Region. Eine genaue Übersicht gibt es hier. Tickets sollten vorab gebucht werden.

Auch die Anreise per Zug zum Bahnhof Knittelfeld ist möglich. Von dort aus fahren dann Shuttles. Für diejenigen, die radeln möchten, steht ein Park & Bike Parkplatz an der Therme Fohnsdorf zur Verfügung. Am Veranstaltungsgelände gibt es dann mehrere Fahrradabstellplätze.

Hintergrund der Initiative ist, dass möglichst viele Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen sollen. Das Verkehrsaufkommen ist wie zu den meisten GPs erhöht. Auch deswegen rät der Veranstalter, dass die Zuschauer schon möglichst früh morgens kommen sollen.

Der Österreich-GP ist dieses Jahr der Mittelteil eines Triple-Headers. Den Auftakt bildet diese Woche Barcelona. Nach Spielberg ist Silverstone an der Reihe.

Alle Infos unter redbullring.com