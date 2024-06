Hill: «Mercedes könnte Durchbruch geschafft haben»

Vor der 33. Ausgabe des Spanien-GP und Barcelona gibt der 1996er-Weltmeister Damon Hill seine Prognose ab: Red Bull Racing dürfte gewinnen. Aber Mercedes und Ferrari könnten für eine Überraschung gut sein.

Im Podcast «F1 Nation» gibt Ex-Pilot Damon Hill seine Prognosen zum 33. Rennen auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo bei Barcelona am Wochenende ab.

Sein Favorit auf den Sieg in Barcelona: Red Bull Racing.

Der 1996er-Weltmeister: «Ich bin mit dieser Vorhersage nicht so selbstbewusst, wie ich es in der Vergangenheit gewesen bin. Belassen wir es also dabei, dass es eine Chance gibt. Ich weiß nicht, was Ferrari tun wird.»

Den Rundenrekord hatte im Vorjahr Max Verstappen für Red Bull Racing mit einer 1:16,330 Min. aufgestellt.

Hill ist überzeugt, dass Mercedes erneut positiv überraschen kann: «Es könnte sogar sein, dass Mercedes tatsächlich den Durchbruch geschafft haben, sodass eine Überraschung dabei herausspringen könnte.»

Seit dem neuen Reglement mit Beginn der Saison 2022 hat er einstige Serienweltmeister Probleme mit dem Tempo und damit, sein Auto zu verstehen. Langsam scheint eine Trendwende erkennbar. In Kanada fuhr George Russell mit Platz 3 aufs Podium, Lewis Hamilton landete auf Rang 4 knapp hinter ihm. Für Mercedes war das Kanada-Wochenende ein erfolgreiches.

Bevor in Österreich wieder ein Sprintrennen stattfindet, ist in Barcelona erst mal wieder ein konventionelles Rennwochenende mit drei Trainings dran. Gefahren wird über 66 Runden auf der 4,657 km langen Strecke.

