Max Verstappen: «Erwarte kein leichtes Spiel»

Für Red Bull Racing ist der Circuit de Barcelona-Catalunya normalerweise ein gutes Pflaster. Weltmeister Max Verstappen rechnet dennoch nicht mit einem einfachen Wochenende, wie er betont.

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya konnte Max Verstappen seinen ersten GP-Sieg erringen. Der Niederländer bestritt 2016 seinen ersten Grand Prix für das Red Bull Racing Team und zeigte sich mit dem ersten Platz für die Beförderung ins A-Team der Österreicher erkenntlich. Max triumphierte vor den Toren der Metropole Barcelona zwei weitere Male.

Der 26-Jährige sagt zu seinen diesjährigen Erfolgsaussichten: «Natürlich denke ich nicht, dass es wie zu Saisonbeginn sein wird. Aber wir wissen, dass diese Strecke etwas besser zu unserem Auto passen sollte. Und wir sind gespannt, wie es laufen wird. Aber es haben viele Gegner aufgeholt und jeder ist zuversichtlich. Aber verglichen mit den letzten paar Strecken, auf denen wir unterwegs waren, sollte das hier ein besseres Pflaster für uns sein.»

Er erwarte aber kein leichtes Spiel, stellte der 60-fache GP-Sieger klar. «Hier sollte es etwas besser laufen als in den vergangenen drei Rennwochenenden, da hat uns das Layout der Strecken jeweils nicht in die Hände gespielt. Aber ich erwarte kein einfaches Wochenende. McLaren war beispielsweise überall schnell und ich erwarte, dass sie auch hier flott unterwegs sein werden. Auch Mercedes und Ferrari konnten gute Fortschritte erzielen. Wenn du in Monaco und Montreal schnell sein kannst und eine gute Highspeed-Performance hast, dann solltest du auch hier gut sein.»

«Aber wo wir genau stehen, ist schwer zu sagen, denn alle verbessern sich ständig und manchmal hast du einfach auch ein besseres Wochenende als die anderen. Letztlich spielt auch das Set-up eine grosse Rolle, denn du kannst noch so viele Upgrades bringen, wenn du das Fahrzeug nicht richtig abstimmst, bringt das alles nichts», mahnte der Red Bull Racing-Star.

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 194 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 131

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 81

07. Russell 69

08. Hamilton 55

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 3

16. Albon 2

17. Ocon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 301 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 212

04. Mercedes 124

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Haas 7

08. Alpine 5

09. Williams 2

10. Sauber 0