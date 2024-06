Charles Leclerc: Dieses Ferrari-Problem ist ungelöst

​Ferrari ist mit einer stattlichen Liste an Verbesserungen nach Spanien gekommen. Monaco-GP-Sieger Charles Leclerc dämpft die Erwartungen der Fans: «Das löst eines unserer grundsätzlichen Probleme nicht.»

Das GP-Wochenende von Spanien ist traditionsgemäss der Zeitpunkt, um zahlreiche Neuheiten auf die Bahn zu bringen. So auch in diesem Jahr. Ferrari hat ein halbes Dutzend Elemente des Rennwagens vom Typ SF-24 verbessert.

Als da sind: Neuer Heckflügel für Strecken mit allen Kurventypen. Anders unterschnittene Seitenkästen für eine bessere Anströmung des Hecks. Andere Luftleit-Elemente am Unterboden im vorderen Bereich des Fahrzeugs. Verbesserter Luftfluss an der Seite des Bodens. Neuer Diffusor (das aufsteigende Ende des Bodens). Neue Verkleidung des Kopfschutzes Halo.

Bis zur blamablen Leistung von Ferrari in Kanada hatte Ferrari eine starke Saison gezeigt, mit soliden Leistungen auf ganz verschiedenen Pistentypen und Siegen für Carlos Sainz in Australien sowie für Charles Leclerc in Monaco.

Leclerc dämpft jedoch die Erwartungen der Tifosi: «Wir haben seit zwei oder drei Rennen gemerkt, dass wir in langgezogenen langsamen Kurven nicht gut genug sind.»

«Wir haben hier in Spanien zahlreiche Verbesserungen am Wagen, aber das löst dieses grundsätzliche Problem nicht. Was wir als Evo-Paket nach Katalonien gebracht haben, das bringt mehr Abtrieb und optimiert die Windschlüpfigkeit. Mittelfristig aber müssen wir das mit den langsamen Kurven auf die Reihe bekommen.»



«So wie unser Auto konzipiert ist, wird es nicht einfach sein, das aus der Welt zu schaffen. In China hatten wir damit am meisten Mühe. Wenn wir da zulegen könnten, dann wären wir auf Augenhöhe mit McLaren und Red Bull Racing.»





1. Training, Barcelona

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,228 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,252

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,572

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,614

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,692

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,867

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,911

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,086

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,222

10. Alex Albon (T), Williams, 1:15,417

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,434

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:15,472

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,484

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,512

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,580

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:15,616

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,644

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,752

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,865

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,916