Lando Norris (3.): «Es wird wieder ein enger Kampf»

McLaren-Star Lando Norris war am Trainingsfreitag in Barcelona zwar nur der Drittschnellste, von der Tagesbestzeit trennten ihn aber nur 55 Tausendstel. Der Brite ist überzeugt: Es wird auf die Details ankommen.

Für Lando Norris begann das zehnte Rennwochenende des Jahres in Barcelona ganz nach Wunsch. Der McLaren-Pilot drehte im ersten Training 27 Runden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und blieb mit 1:14,228 min der Schnellste.

Die zweite Session beendete er als Drittschnellster, von der Tagesbestzeit, die Mercedes-Abschiedskandidat Lewis Hamilton aufgestellt hatte, trennten ihn am Ende nur fünfeinhalb Hundertstel. Der 24-Jährige fasste hinterher zufrieden zusammen: «Es war ein ziemlich guter Tag.»

Der Brite betonte aber auch: «Natürlich ist es nie einfach, in diesen heissen Bedingungen, und es fühlt sich auch nicht gerade super an. Die Reifen überhitzen sehr schnell, deshalb ist es schwierig, alles ins richtige Arbeitsfenster zu bringen. Aber ich denke, alles in allem haben wir einen guten Start ins Wochenende hingelegt.»

«Das Fahren fühlte sich von Anfang an ziemlich gut an. Aber alle sind wieder nah beieinander, deshalb wird es darauf ankommen, die Details zu verbessern, denn ich bin mir sicher, dass es – wie schon in Kanada –wieder ein enger Kampf werden wird», prophezeite der aktuelle WM-Dritte, der auch erklärte: «Wir werden einfach versuchen, uns in jedem Bereich ein bisschen zu verbessern.»

2. Training, Spanien

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,264 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,286

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,319

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,443

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,504

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,597

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,622

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,722

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,766

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,924

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,021

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,053

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,081

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,091

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,211

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,257

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,345

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,402

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,807

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,070





1. Training, Barcelona

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,228 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,252

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,572

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,614

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,692

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,867

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,911

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,086

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,222

10. Alex Albon (T), Williams, 1:15,417

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,434

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:15,472

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,484

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,512

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,580

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:15,616

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,644

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,752

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,865

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,916