FP3 Spanien: Ferrari 1., 2 Fahrer verlieren Nerven!

​Drittes freies Training zum Traditions-GP von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: Carlos Sainz erzielt im Ferrari Bestzeit, die ersten vier Fahrer innerhalb von 74 Tausendstelsekunden!

Die dritten 60 Trainingsminuten begannen bei 26 Grad Lufttemperatur, der Asphalt 40,6 Grad warm, Idealbedingungen. Und pünktlich – trotz des Feuers bei McLaren! Die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri mussten sich zu Beginn des Trainings gedulden: Ihre Overalls waren im Motorhome, das wegen des Feuers evakuriert werden musste.

Weltmeister Max Verstappen rückte mit einem grösseren Heckflügel als am Freitag aus, der Champion war am ersten Trainingstag mit der Balance des Autos nicht happy gewesen.

WM-Leader Verstappen hatte am Freitag am Funk geschimpft: «Zu viel Übersteuern am Kurvenausgang, zwischendurch merkwürdiges Untersteuern in der Mitte der Kurven. Das Auto beisst nicht.» Will heissen: Der Wagen lenkte nicht so knackig ein, wie der Niederländer das gerne hätte, es bot zu wenig Haftung an der Vorderachse in der Kurve und zu wenig Haftung an der Hinterachse beim Herausbeschleunigen aus der Kurve.

Nach einer Viertelstunde beide Mercedes vorne (unten den Augen von Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius), bevor Carlos Sainz im Ferrari die Mercedes-Show störte.



Die schnellen Richtungswechsel und die hohen Fliehkräfte von bis zu 4g führen dazu, dass die Fahrer in den Autos tüchtig herumgeworfen werden. Lance Stroll (Aston Martin) und George Russell (Mercedes) baten beide um besseren Knieschutz im engen Beinraum des Cockpits.



Lando Norris rückte vor auf Rang 2, dann meldete sich Ferrari-Ass Charles Leclerc am Funk: «Schöner Fortschritt mit dem Auto, gute Arbeit!» Der Monaco-Sieger nun auf Rang 4 hinter Russell, Norris und Sainz, die ersten Vier innerhalb von nur 141 Tausendstelsekunden.



Aber Norris fuhr seine bis zu diesem Zeitpunkt schnellste Zeit auf mittelharten Pirelli, seine direkten Gegner waren alle auf weichen Walzen unterwegs. Norris also de facto der schnellste Mann.



Stand nach 30 Minuten: Russell, Norris, Sainz, Leclerc, Hamilton und Verstappen, die meisten Teams nun mit Dauerläufen beschäftigt oder letzten Aero-Tests.



Eine Viertelstunde vor Schluss des Trainings wurden die Rennwagen abgetankt, die Leistung hochgefahren, die weichen Pirelli bereitgestellt – endlich Quali-Simulationen!



Lando Norris erzielte Bestzeit im ersten Pistensektor, wurde aber kurz behindert und brach ab. Er nahm einen neuen Anlauf: neue Bestzeit, 388 Tausendstelsekunden vor Russell.



Norris’ Stallgefährte Oscar Piastri war kurz im Kies, damit eine schnelle Runde im Eimer. Der Australier brachte seinen McLaren an die Box zurück. Der Wind war böiger geworden.



Der sechsfache Barcelona-Sieger Lewis Hamilton (Schnellster des zweiten Trainings) zwölf Minuten vor Schluss mit neuer Bestzeit, Zweitschnellster hinter Norris.



Dann meldete sich Lewis am Funk: «Sorry, ich habe ihn nicht gesehen.» Gemeint war Stroll, der sich aufgehalten fühlte und einen gefährlichen Schlenker zum Mercedes des Champions machte, damt kurzer Berührung! Der Kanadier zeterte: «Meint der, er sei alleine auf der Strecke?» Die FIA versprach: Das wird nach dem Training beleuchtet. Hamilton und Stroll müssen also bei der Rennleitung antraben.



Russell dann auf P2 hinter Norris, dann Jubel auf den Tribünen: Carlos Sainz im Ferrari vorne, 30 Tausendstel vor Norris, 74 Tausendstel vor Verstappen.



Monaco-Sieger Charles Leclerc nahm Tempo auf: Rang 3. Die ersten Vier innerhalb von 74 Tausendsteln – Sainz, Norris, Leclerc, Verstappen.



Hamilton in Kurve 14 links kurz neben der Bahn, der Brite schaufelte tüchtig Kiesel auf die Bahn.



Die schnellsten Vier gingen kurz vor Ende des Trainings nochmals auf die Bahn: Dieses Mal wurde Leclerc von Norris aufgehalten, der Monegasse zackte zum Engländer rüber, erneut Fahrzeugkontakt, um zu protestieren.



Da sind einige Piloten ziemlich geladen.





3. Training, Spanien

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,013 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,043

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,050

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,087

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,164

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,359

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,723

08. Alex Albon (T), Williams, 1:13,753

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:13,786

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,907

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,950

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,964

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,975

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:14,024

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,074

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,161

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,254

18. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,420

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,572

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,729





2. Training, Spanien

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,264 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:13,286

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:13,319

04. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:13,443

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,504

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,597

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:13,622

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:13,722

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,766

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,924

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,021

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:14,053

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,081

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:14,091

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:14,211

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:14,257

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,345

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,402

19. Alex Albon (T), Williams, 1:14,807

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,070





1. Training, Barcelona

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,228 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,252

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,572

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,614

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:14,692

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,867

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:14,911

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,086

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:15,222

10. Alex Albon (T), Williams, 1:15,417

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,434

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:15,472

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:15,484

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,512

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,580

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:15,616

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,644

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:15,752

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:15,865

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,916