Lewis Hamilton (Mercedes/3.): Hartes Duell mit Sainz

​Der sechsfache Barcelona-Sieger Lewis Hamilton hat beim kurzweiligen Grand Prix von Spanien den dritten Platz erobert. Der Mercedes-Star über seiner erste Podestfahrt 2024: «Wurde auch Zeit!»

Zum 198. Mal hat Mercedes-Star Lewis Hamilton nach einem Formel-1-GP das Siegerpodest besucht, dieses Mal als Dritter. Hätten Sie’s gewusst? Es ist die erste Podestplatzierung von Lewis seit Mexiko 2023 am 29. Oktober des vergangenen Jahres!

Der 39-jährige Brite muss sich auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya den klar schnelleren Max Verstappen und Lando Norris beugen, aber der siebenfache Formel-1-Champion ist mit dem dritten Platz sichtlich happy.

Der 104-fache GP-Sieger erzählt über sein Rennen: «Das war ein gutes Wochenende, grosses Dankeschön ans Team für tolle Arbeit hier und im Rennwagenwerk.»

«Ich verlor zu Beginn des Rennens Boden auf die Ferrari, und es war ein hartes Stück Arbeit, mich unter die ersten Drei vorzuarbeiten. Wer weiss – mit einem besseren Start hätte ich vielleicht eher in der Nähe von Verstappen und Norris bleiben können.»

Carlos Sainz forderte am Funk eine Strafe für Hamilton für die beinharte Attacke des Rekord-Champions. Lewis grinst: «Nun, bei den meisten meiner Überholmanöver war es knapp, aber so sollte es ja auch sein, nicht? Ich glaube, wir haben uns kurz berührt, aber ich fand das alles noch im Rahmen der Fairness. Ich liess ihm genügend Raum, auch wenn dieser Raum ungefähr so schmal war wie ein Blatt Papier.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0