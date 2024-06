Max Verstappen und Esteban Ocon: Buhrufe in Spanien

​Manche Formel-1-Besucher lassen die gute Kinderstube hinter sich, wenn sie zur Rennstrecke fahren: Alpine-Pilot Esteban Ocon wurde bei einem Fan-Event ausgebuht, Max Verstappen nach seinem Sieg.

Eine Geschichte aus der Abteilung «Geht’s noch?». Im Rahmen des GP-Wochenendes von Spanien traten die Formel-1-Fahrer in der Fan-Zone auf, auch die Piloten von Alpine, Pierre Gasly und Esteban Ocon.

Als das Alpine-Duo angekündigt wurden, gellten Pfiffe durchs Rund und Buhrufe erklangen, und die nahmen zu, als Esteban Ocon auftauchte. Als der Franzose das Wort ergriff, wurden die Buhrufe so übel, dass der Rennfahrer kaum mehr zu hören war.

Die Veranstalter blendeten daraufhin hinter den Fahrern eine standardisierte Nachricht ein: «Wir bitten um Respekt gegenüber Teams und Gästen. Anti-soziales Verhalten wird nicht toleriert und kann zur Absage von Interviews führen.»

Die Frage bleibt, wieso die Fans in Spanien so ungehobelt reagiert haben.



Möglichkeit 1: Es hat mit dem Skandal bei Alpine zu tun, als Ocon seinem Alpine-Stallgefährten Gasly in Monaco ins Auto fuhr. Kurz darauf bestätigte Alpine – Esteban wird über 2024 hinaus keinen Vertrag mehr erhalten.



Möglichkeit 2: Ocon fuhr früher bei Alpine an der Seite des spanischen Superstars Fernando Alonso. Dabei kamen sich die zwei einige Male in die Quere – mit dem Gipfel einer Kollision beim Sprint von Interlagos 2022.



Vielleicht war die ungewöhnliche Reaktion aber auch eine Mischung aus beidem.



Und es war auch nicht das einzige Mal, dass am Circuit de Barcelona-Catalunya Pfiffe und Buhrufe zu hören waren. Denn die gab es auch nach dem Grossen Preis von Spanien für Sieger Max Verstappen. Der Niederländer reagierte komplett gelassen.



Max nach einer vergleichbaren Situation 2023, als er von einem Sieg zum anderen eilte und ebenfalls nach den Rennen Buhrufe zu hören waren: «Solche Reaktionen gewisser Fans sind nichts Neues in diesem Sport, und es gibt auch nichts, was ich dagegen tun könnte. Einige Fans mögen halt nicht, wer gegenwärtig die Nase vorne hat.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28:20,227 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,219 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,790

04. George Russell (GB), Mercedes, +22,320

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +22,709

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,028

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +33,760

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,524

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,025 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:11,889

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,215

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Alex Albon (T), Williams, +1

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 219 Punkte

03. Norris 150

03. Leclerc 148

04. Sainz 116

05. Pérez 111

06. Piastri 87

07. Russell 81

08. Hamilton 70

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Ricciardo 9

13. Oliver Bearman (GB) 6

14. Hülkenberg 6

15. Gasly 5

16. Ocon 3

17. Albon 2

18. Magnussen 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 330 Punkte

02. Ferrari 270

03. McLaren 237

04. Mercedes 151

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 28

07. Alpine 8

08. Haas 7

09. Williams 2

10. Sauber 0