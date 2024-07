Österreich-GP: Nico Hülkenberg vorn mit Überhol-Trick

Haas-Pilot Nico Hülkenberg ist in Spielberg vor Sergio Pérez (Red Bull Racing) über die Ziellinie gekommen. Der Mexikaner hatte Schaden am Auto – Hülkenberg setzte aber auch clever einen Überhol-Trick ein.

Was für ein Wochenende für Nico Hülkenberg!

Der deutsche Haas-Pilot fuhr beim Großen Preis von Österreich auf Platz 6, lieferte sich bis zum Schluss ein Duell mit Sergio Pérez im eigentlich überlegenen Boliden von Red Bull Racing. Sein Teamkollege Kevin Magnussen fuhr auf Platz 8. Insgesamt steht Haas jetzt mit 19 Punkten mehr also solide auf WM-Platz 7, schielt nun fast eher nach oben (Racing Bulls mit 30 Punkten) als nach unten (Alpine mit 9 Punkten).

Klar ist: Die doppelte hohe Punkteausbeute wurde den beiden Haas-Piloten erst durch den Ausfall von Lando Norris ermöglicht. Aber: Ein Patzer der Konkurrenz reicht nicht – man muss auch liefern. Das ist Haas gelungen.

Nico Hülkenberg: «Der Ausfall hat uns natürlich in die Karten gespielt, aber man muss dann auch bereit sein, wenn sich solche Gelegenheiten bieten. Wir waren heute mit beiden Autos da.»

Im Mini-Qualifying fürs Sprintrennen hatte er noch einen schlechten Start ins Wochenende erwischt, hatte den Sprung ins SQ2 verpasst. Im Verlauf des Wochenendes ging die Kurve dann aber richtig steil nach oben. Ins Rennen startete er von Platz 9.

Vorteil Hülkenberg: Der Boldie von Sergio Pérez war beschädigt. Nach einer Berührung mit Oscar Piastri im McLaren klaffte eine Lücke im Seitenkasten des Red Bull Racing-Boliden.

Aber ein smarter Move des Deutschen verhalf ihm zum Duell-Sieg: Hülkenberg ließ Pérez kurz vor Ende vorbeiziehen, um ihn dann wieder zu überholen: In Kurve 3 zog Pérez vorbei, doch mit Hilfe von DRS konnte der Deutsche wieder überholen und sich den Platz vorm Mexikaner sichern.

Hülkenberg: «Es war ein wahnsinniges Rennen, vor allem am Ende, als es so intensiv wurde. Es war Touch & Go, um Pérez in den letzten beiden Runden hinter mir zu halten. Er ist in Kurve 3 an mir vorbei und ich habe ihn gelassen, sodass ich DRS hatte, das mich dann logischerweise wieder nach vorne gebracht hat.»

Hülkenbergs Fazit: «Ich bin sehr zufrieden. Das sind doppelte Punkte fürs Team, was uns enorm hilft. Ich habe das nicht erwartet, eine großartige Teamleistung. Ich glaube, es hat sich jetzt auch bestätigt, dass wir im Mittelfeld auf unterschiedlichen Arten von Strecken wettbewerbsfähig sind, wir kämpfen können. Das sind tolle Neuigkeiten.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0