Max Verstappen (5.): «War einfach schrecklich»

Max Verstappen unterwegs auf dem Red Bull Ring in Spielberg

Weil bei Boxenstopps Zeit verloren ging, geriet Max Verstappen beim Großen Preis von Österreich wieder ins Feld, duellierte sich mit Lando Norris im McLaren und kollidierte mit ihm. Nur Platz 5 – Verstappen frustriert.

Gefrustet nach Kollision und «nur» Platz 5 – Max Verstappen ist unzufrieden nach dem Österreich-Rennen.

Verstappen, der selbst nach Platz 5 in Spielberg noch die WM-Wertung mit 81 Punkten anführt, urteilt nach dem Rennen: «Wir haben heute viel falsch gemacht. Es begann mit der Strategie. Die Boxenstopps waren ein Desaster.» Eigentlich traditionell eine Stärke von Red Bull Racing.

Verstappen: «Der erste war schon schlecht, der zweite noch schlimmer. Dadurch verschenkt man Sekunden und Rundenzeit. Es waren sechs Sekunden über diese zwei Stopps. Und dann ist es natürlich wieder ein Rennen. Wir haben uns damit dann leider in die Position gebracht, in der ein Unfall passiert ist. Sowas will man natürlich immer vermeiden.»

Durch die langsamen Stopps holte Lando Norris auf, die beiden duellierten sich hart auf der Strecke, es kam zur Kollision. Verstappen sah eine Zeitstrafe, sein Bolide trug Schaden davon. Lando Norris musste in Folge des Zwischenfalls sogar seinen Boliden abstellen.

Der Niederländer, der 2021, 2022 und 2023 Weltmeister wurde und seinen Titel auch dieses Jahr verteidigen möchte, scheint das Hauptproblem aber nicht bei Norris, sondern bei sich selbst und im Team zu sehen: «Wir haben alles falschgemacht, was man falschmachen konnte. Heute war einfach schrecklich. Alles lief schief. Ich beschwerte mich über die Reifen, wir haben keinen Stopp gemacht. Ich stecke im Verkehr fest, es war eine schlechte Ausführung bei den Stopps.»

Aber schon vor der Kollision mit Norris, für die Verstappen eine Strafe von 10 Sekunden sah, meldete der Niederländer Probleme mit dem Auto, fragte sich im letzten Stint per Funk, ob «etwas im Auto kaputt» sei.

Verstappen: «Plötzlich ist das Auto von einer ordentlichen Balance im ersten Stint zu einem unfahrbaren Verhalten gewechselt, was normalerweise bedeutet, dass etwas schiefläuft. Aber selbst damit hätten wir gewinnen sollen, wenn wir nicht so viele Fehler gemacht hätten, auch bei den Stopps.»

Nächste Chance, wieder ganz vorne zu landen: Der zweite Heim-GP seines Teams in Serie in Silverstone schon am kommenden Wochenende.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0