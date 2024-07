Lando Norris fürchtet Folgen des Spielberg-Unfalls

Nach einem Unfall mit Max Verstappen musste Lando Norris seinen McLaren abstellen, konnte das Rennen nicht beenden. Der Brite sagt nun, dass er fürchtet, dass sich der Crash negativ aufs nächste Rennen auswirkt.

In Runde 64 des Österreich-GPs endete für Lando Norris der Traum vom Sieg. Nach einer Kollision mit Max Verstappen (Red Bull Racing) muss er seinen McLaren abstellen. Der Schaden aus dem Unfall zu zu groß, um weiterfahren zu können.

Nach dem Rennen erklärt Norris gegenüber Medien sogar, dass er sogar befürchtet, der Unfall könne das nächste Rennen und die Teile-Lieferung beeinträchtigen.

Norris: «Die besten Teile des Autos sind alle für die Tonne. Wir haben nicht viel Raum für Upgrades und im Budgetdeckel in den Kampf, in dem wir gerade sind. Mein ganzes Auto ist zerstört. All diese Teile brauchen wir nächste Woche. Es ist nicht einfach eine Auswirkung dessen, was auf der Strecke passiert, es geht auch um alles, was wir jetzt nach Silverstone mitnehmen müssen und durch das wir benachteiligt werden.»

Bitteres Timing: Innerhalb eines Triple-Headers, wie er gerade läuft, arbeiten die Teams sowieso schon am Limit. Immerhin sind zum nächsten Rennen in Silverstone logistisch die Wege kurz. Autos und andere Fracht sind bereits von Spielberg auf dem Weg nach Großbritannien, wo die meisten Teams ihre Fabriken haben. McLaren sitzt in Woking westlich von London, also nur eine kürzere Autofahrt entfernt von der Rennstrecke etwas weiter nördlich. Reparaturen und die Produktion von neuen Teilen sind hier also logistisch deutlich besser umsetzbar.

Bitter aber für Norris: Für den Briten ist es ein Heimrennen – also eines, bei dem er auf jeden Fall sein Bestes geben will.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0