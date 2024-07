Silverstone: Großer Preis von Großbritannien im TV

Zum Großen Preis von Großbritannien ist die Formel 1 in heimischen Gefilden auf dem Silverstone Circuit zu Gast. Rekord-Sieger hier ist Lokal-Held Lewis Hamilton. Doch Favorit ist er in diesem Jahr bei weitem nicht.

Insgesamt 74-mal fand bereits ein Großer Preis von Großbritannien statt, 57-mal wurde in Silverstone gefahren. Kein Pilot gewann den GP so häufig wie Lewis Hamilton. Der Brite siegte bereits achtmal auf heimischem Boden. Auf Rang 2 folgen Landsmann Jim Clark und Alain Prost. Bester Konstrukteur beim Großbritannien-GP ist Ferrari mit 18 Siegen.

Der letzte Sieg von Hamilton bei einem Grand Prix ist allerdings schon einige Zeit her: Saudi-Arabien 2021 stand Lewis Hamilton das letzte Mal auf dem Treppchen ganz oben. Seitdem ist Ebbe. Das Saison-Finale 2021 verlor er bekanntermaßen gegen Max Verstappen (Red Bull Racing). Mit dem neuen Reglement fiel Mercedes zurück.

Doch das Spielberg-Rennen vergangenes Wochenende gibt Hoffnung: Auch wenn es bedingt durch den Ausfall von Lando Norris und durch die Strafe und die Probleme bei Max Verstappen passierte – Mercedes siegte in Österreich mal wieder. Hamilton-Kollege George Russell fuhr als Erster über die Ziellinie.

Hoffnung also für Hamilton, auf seiner Heimstrecke mal wieder ganz vorn zu sein? Eher nicht. Teamchef Toto Wolff sagte nach dem Österreich-Rennen, man sei erneut drittstärkste Kraft gewesen. Favoriten für den Großbritannien-GP sind Red Bull Racing und McLaren. Dazu kommt: Die einzigen beiden Mercedes-Siege seit dem Reglement-Wechsel gingen an Russell, nicht Hamilton. Russell liegt auch in der WM-Wertung vor Hamilton.

