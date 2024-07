Silverstone: Franco Colapinto fährt für Sargeant

Williams-Nachwuchsfahrer Franco Colapinto wird in Silverstone ein Freitags-Training im Williams absolvieren. Der junge Argentinier ersetzt in der ersten Session Logan Sargeant. Es ist sein erstes Formel-1-Training.

Neuer Mann am Williams-Steuer!

Das britische Traditionsteam hat verkündet, dem Formel-2-Piloten Franco Colapinto am Freitag in Silverstone eine Chance am Steuer des Formel-1-Boliden FW46 zu geben. Der Argentinier wird das erste freie Training im Rahmen der verpflichtenden Einsätze für junge Fahrer absolvieren. Für ihn Platz machen muss Logan Sargeant.

Der 21-jährige Colapinto ist Fünfter in der aktuellen Fahrerwertung der Formel 2, startete gut in die Saison und gewann in Imola ein Rennen. In Österreich und Spanien fuhr er aufs Podium. Colapinto ist Teil des Williams Racing Driver Academy Programm.

Es wird sein erstes Formel-1-Training sein – und der zweite Ausflug in einem Formel-1-Boliden. Bereits in Abu Dhabi bei den Young Driver Tests war er den Vorjahres-Williams gefahren.

Franco Colapinto: «Ich empfinde so viele Emotionen. Ich freue mich sehr und es ist ein sehr wichtiger Moment in meinem Leben und meiner Karriere. Ich werde mich so gut wie möglich vorbereiten und werde viele Runden im Simulator drehen und die Details studieren, die man braucht, um das diesjährige Auto zu fahren. Ich freue mich sehr darauf, das neue Auto kennenzulernen, nachdem ich das letztjährige in Abu Dhabi gefahren bin.»

Besonders der Ort seines ersten richtigen Formel-1-Einsatzes gefällt ihm: «Es ist ein Privileg, es auf einer Strecke wie Silverstone fahren zu dürfen. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken, und es beim Heimrennen des Teams zu fahren, bedeutet mir sehr viel. An alle argentinischen Fans - ich hoffe, ihr genießt das FP1 so sehr wie ich es tun werde! Es ist ein wichtiger Moment für unser Land, und ich bin so dankbar für all die Unterstützung, die ich erhalte. Ich werde alles geben, um euch stolz zu machen!» Er tritt in die großen Fußstapfen von unter anderem Juan Manuel Fangio und Carlos Reutemann.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0