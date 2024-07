Will Lewis Hamilton ein MotoGP-Team übernehmen?

Lewis Hamilton wurde in Barcelona Dritter

Einem Bericht von «The Race» zufolge soll Formel-1-Star Lewis Hamilton interessiert sein, das MotoGP-Team von Gresini Racing zu übernehmen. Ein Mitglied aus Hamiltons engerem Kreis soll in Assen vor Ort gewesen sein.

Steigt Lewis Hamilton in die MotoGP ein? Wie «The Race» berichtet, ist der siebenmalige Formel-1-Weltmeister in Gesprächen mit Gresini Racing – und zwar über den Kauf des Ducati-Satellitenteams in der MotoGP.

Hamilton soll demnach Interesse angemeldet haben, das Team von der aktuellen Besitzerin Nadia Padovani zu übernehmen. Ein Mitglied aus Hamiltons engstem Kreis sei vergangenes Wochenende in Assen beim GP der Niederlande in der MotoGP vor Ort gewesen. Lewis Hamilton selbst war in Spielberg bei der Formel 1 eingebunden.

Was dazu passt: Liberty Media, Besitzer der Formel 1, übernimmt vorbehaltlich kartellrechtlicher Prüfung auch die MotoGP. Sollte der Deal durchgehen, wären beide Rennserien also in einer Hand.

Hamilton hatte bereits in der Vergangenheit großes Interesse an der MotoGP gezeigt, hatte beispielsweise mit Motorrad-Legende Valentino Rossi für Demorunden das Fahrzeug getauscht.

Es wäre nicht Hamiltons erstes Investment in ein Sport-Team: Er besaß das Extreme-E-Team X44. Ihm gehören zudem Anteile an dem American-Football-Team Denver Broncos. In Hamiltons eigener Sportler-Karriere steht mit Beginn der Saison 2025 ein Wechsel von Mercedes zu Ferrari an.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0