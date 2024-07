Aston Martin: Andy Cowell kommt als neuer CEO

Führungswechsel bei Aston Martin! Das englische Team hat vor dem Silverstone-GP bekanntgegeben: Andy Cowell wird neuer Group CEO. Martin Whitmarsh wird diese Position zum Jahresende verlassen.

Vor dem Heim-Grand-Prix in Silverstone verkündet Aston Martin eine wichtige Personalie.

Zum 1. Oktober schließt sich Andy Cowell dem Team aus Silverstone an. Der britische Ingenieur begann seine Motorsportkarriere bei Cosworth, ging dann zu BMW und später in leitender Funktion als Motorenchef zu Mercedes in der Motorenabteilung, wo er in der Turbo-Hybrid-Ära ab 2014 mit den Stuttgartern reihenweise WM-Titel holte. Er verließ Mercedes später auf eigenen Wunsch. Nun hat er seine neue Herausforderung gefunden: Powell wird bei Aston Martin neuer Group CEO.

Aktuell ist Martin Whitmarsh noch in dieser Rolle. Wie Aston Martin mitteilt, wird er diese Position zum Jahresende verlassen. Die beiden Ingenieure kennen sich gut. Whitmarsh hatte Cowell 2004 zu Mercedes geholt.

Whitmarsh über seinen Nachfolger, mit dem er eine zweimonatige Übergangszeit hat: «Er wird eine unglaubliche Bereicherung für Aston Martin Aramco sein und einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung unserer Strategie leisten. Andys Ankunft im Oktober und die Fertigstellung des AMR-Technologie-Campus werden es mir ermöglichen, einen Schritt zurückzutreten und mich auf andere Projekte in meinem Leben zu konzentrieren.»

Lawrence Stroll, Vorstandsvorsitzender des Aston-Martin-Teams: «Ich möchte mich bei Martin bedanken, der in unserer Wachstumsphase als Unternehmen eine entscheidende Rolle gespielt hat. In den letzten drei Jahren hat er das Team weiterentwickelt und uns geholfen, einige wichtige Meilensteine zu erreichen, darunter die Förderung unserer Beziehung zu Honda und die Errichtung unseres hochmodernen AMR Technology Campus in Silverstone.» Dort hat Aston Martin direkt am Eingang der Rennstrecke eine hochmoderne Fabrik errichtet und vor gut einem Jahr eröffnet.

Stroll weiter: «Ich freue mich, Andy zu einem entscheidenden Zeitpunkt in unserem Team begrüßen zu dürfen. Zusammen mit unserer Werkspartnerschaft mit Honda, dem Engagement unseres Titelpartners Aramco und Andys Führung sind wir auf dem besten Weg, ein Weltmeisterschaftsteam zu werden. Andy hat meine volle Rückendeckung und wird alle Ressourcen zur Verfügung haben, um zu gewinnen.» Die Zielsetzung und der Anspruch sind also klar.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0