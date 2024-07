Fernando Alonso: Optimistisch, «Dinge herumzureißen»

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso gibt zu, dass er in Spielberg einen Fehler gemacht hat, als er zu Beginn des Großen Preises von Österreich mit Zhou Guanyu zusammenstieß. Er ist optimistisch fürs anstehende Heimrennen.

Gleich zu Beginn des Rennens kam es im Österreich-GP zur Berührung: Fernando Alonso (Aston Martin) blockierte in Kurve 3, als er versuchte, Daniel Ricciardo auf der Innenseite von Zhou Guanyu zu folgen. Der anschließende Kontakt schickte den Sauber weit in die Auslaufzone. Alonso erhielt später eine 10-Sekunden-Strafe für den Vorfall.

Nach dem Rennen sagte der Spanier: «Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich blockieren würde, und wenn man blockiert, scheint es, als würde man Gas geben, weil das Auto nicht mehr verzögern kann. Sie haben extrem früh gebremst. Ich glaube, beide haben versucht, mit dem DRS zu spielen oder was auch immer. Und dann ist es meine Schuld, mein Fehler. Da kann ich nichts machen.»

Alonso erreichte das Ziel als schwacher 18., während Teamkollege Lance Stroll nach einem weiteren schlechten Wochenende für das Team aus Silverstone auf Platz 13 fuhr.

Nach einem schwierigen Sprint wurden vor dem Qualifying für den Grand Prix Änderungen an beiden AMR24 vorgenommen, und Alonso ist der Meinung, dass sie das Auto verbessert hätten. Er sagte am Sonntag: «Ich denke, es war heute besser als gestern, was die Rennpace angeht. Aber wenn man in dieser Gruppe von Autos ganz hinten startet, wird das Reifenmanagement fast unmöglich, und dann fällt man immer zurück.

Insgesamt fordert er also: «Wir müssen mehr Pace haben. Ich denke, je mehr Rennen wir mit diesen Schwierigkeiten bestreiten, desto klarere Antworten bekommen wir, und das ist es, was wir jetzt herausarbeiten müssen.»

Er betonte, dass das Team weiß, was es zu tun hat: «Wir haben ein sehr klares Gefühl und müssen uns für das nächste Rennen verbessern, und was die Details angeht, ist die Antwort sehr klar. Wir werden also versuchen, uns in Silverstone zu verbessern.»

Silverstone ist Aston Martins Heim-GP. Das Team hat eine brandneue Fabrik direkt vor den Toren der Rennstrecke. Alonso über die Bedeutung des Heimrennens: «Also müssen wir dort wirklich besser abschneiden. Ich bin ein wenig optimistischer, dass wir die Dinge herumreißen können.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0