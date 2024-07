Daniel Ricciardo: «Hohes Tempo, voller Einsatz»

Racing Bulls-Pilot Daniel Ricciardo freut sich auf Silverstone. Vor einer Woche in Österreich hat er zwei Punkte geholt, nimmt Schwung mit. Auf das Großbritannien-Wochenende freut er sich ganz besonders.

Daniel Ricciardo mag Triple-Header – und freut sich ganz besonders auf die dritte Episode in England, die auf das Spielberg-Rennen folgt.

Sein Fazit zum Österreich-Rennen. «Hart gekämpft, definitiv. Ich habe mich nach dem Rennen halbwegs bei Pierre (Renningenieur Hamelin, Anm.) entschuldigt. Ich habe gesagt: Sorry, ich konnte heute nicht viel reden. Ich war ziemlich eingespannt, es hat mich viel Konzentration und Mühe gekostet.» Die Bemühungen haben sich ausgezahlt: Platz 9 und damit zwei Punkte.

Der Pilot der Racing Bulls bei formula1.com: «Wir waren heute ein bisschen mehr in der Defensive und haben viel in die Spiegel geschaut. Wir hingen an den Punkten. In den letzten paar Runden hatte ich DRS für Magnussen, also hatten wir ein bisschen Tempo, wahrscheinlich am Ende, als die Reifen älter wurden. Aber den größten Teil des Stints hatte ich das Gefühl, dass wir kein sehr schnelles Auto in unserer Gruppe waren. Wir haben uns gerade noch so über Wasser gehalten.»

Der Australier: «Ich denke, die Strategieabteilung und das Team haben gut gearbeitet. Wir haben unsere zwei harten Reifen zu unserem Vorteil genutzt, indem wir früh an die Box kamen und unsere Position gegen die Alpines gesichert haben. Am Ende brauchten wir einige schnelle Runden, Gasly war auf dem Mediumreifen ziemlich schnell. Offensichtlich war Haas heute schneller als wir, aber wir haben ein paar Punkte geholt, ein bisschen Schadensbegrenzung, aber es war ein besseres Wochenende.»

Auch nach zwei Rennen und mit dem dritten vor der Tür ist Ricciardo noch nicht müde: «Es macht immer Spaß, drei Rennen in drei Wochen zu haben. Gut oder schlecht – es gibt dir schnell eine neue Chance.»

Ricciardo: «Wir wollen am Sonntag in Silverstone auf jeden Fall um die Punkte mitfahren. Die Strecke selbst macht einfach so viel Spaß, hohes Tempo, voller Einsatz und immer eine tolle Atmosphäre. Hoffentlich bringt der englische Sommer die Stimmung zum Kochen und wir genießen alle die Sonne.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0