Lando Norris will den Heimsieg in Silverstone

Weiterfahren unmöglich: Der McLaren von Lando Norris in Spielberg. In Silverstone möchte er vor seinem Heimpublikum alles geben

McLaren-Pilot Lando Norris schied in Spielberg nach einem Unfall noch aus. Bei seinem Heim-Grand-Prix würde er gern siegen. Norris: «Ich weiß, dass ein Sieg bei einem Heimrennen das nächste Level wäre.»

In Spielberg punktlos – in Silverstone will er angreifen. McLaren-Pilot Lando Norris will vor seinem Heimpublikum das nächste Level erreichen und denn Sieg holen.

Norris: «Ich freue mich sehr auf den britischen Grand Prix. Ich liebe Silverstone. Es ist eine tolle Strecke und natürlich ist es mein Heimrennen und das des Teams. Die Unterstützung durch die heimischen Fans macht es noch spezieller.»

Der Brite, der im vorigen Rennen in Spielberg seinen McLaren nach einer Kollision mit Max Verstappen abstellen musste: «Wir wissen, dass wir ein schnelles Auto haben, das auf jeder Art von Rennstrecke um Siege kämpfen kann, was uns für den Rest der Saison aufgeregt macht. Letztes Jahr in Silverstone auf dem Podium zu stehen, war fantastisch, aber ich weiß, dass ein Sieg bei einem Heimrennen das nächste Level wäre.»

Sein Teamkollege Oscar Piastri: «In Österreich etwas zu gewinnen, ist eine gute Motivation für das letzte Rennen dieses Triple Headers. Silverstone ist eine meiner Lieblingsstrecken und als Heim-Grand-Prix von McLaren auch für das Team sehr wichtig. Ich bin sicher, dass wir viele Papaya-Fans auf der Tribüne sehen werden. Ich habe im letzten Jahr einige ganz besondere Erinnerungen gesammelt, und ich bin sicher, dass es wieder ein aufregendes Wochenende werden wird. Das Wichtigste ist, dass wir hoffentlich wieder mehr Punkte sammeln.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0