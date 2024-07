Fred Vasseur: Mit Trainings endlich Abstimmung finden

Mit mehr Trainingszeit hofft Ferrari, in Silverstone das jüngste Upgrade-Paket abstimmen zu können, um zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Teamchef Frédéric Vasseur betont, wie wichtig das für die Performance sein wird.

Schafft Ferrari in Silverstone den Weg aus dem Formtief heraus? Das wieder traditionelle Wochenendformat lässt das Team hoffen.

Scuderia-Teamchef Frédéric Vasseur: «Die Strecke in Silverstone bietet Hochgeschwindigkeitskurven, die die Stärken und Schwächen des Autos hervorheben und in denen die besten Fahrer den Unterschied ausmachen können. Ich glaube, dass das Update-Paket, das unsere Ingenieure in Maranello für den SF-24 entwickelt haben, ein gutes Paket ist, das einen Schritt in Richtung aerodynamischer Abtrieb bringt. Jetzt liegt es an uns an der Strecke, das gesamte Potenzial auszuschöpfen und das Beste daraus zu machen.»

Nach dem Sprint in Österreich ist Silverstone jetzt wieder ein «normales» Wochenende, also mit drei freien Trainings, einem Qualifying und einem Grand Prix. Die neuen Teile aus Barcelona funktionieren bislang noch nicht wie erhofft, die Balance scheint durcheinandergekommen zu sein, der Ferrari hat wieder Bouncing und beide Autos hatten Probleme in der Abstimmung. Drei Stunden Trainingszeit im Rhythmus eines konventionellen Wochenendes könnten da Abhilfe schaffen.

Vasseur: «Das bedeutet, dass wir drei Stunden freies Training haben, um eine Abstimmung zu finden, die es uns ermöglicht, die Vorteile der neuen Teile auszunutzen. Das Wissen, wie man das Auto am besten abstimmt, kann einen größeren Einfluss auf die Rundenzeit haben als die einzelnen Vorteile der neuen Komponenten.»

Der Franzose, der im zweiten Jahr Teamchef bei Ferrari ist: «Wir müssen einen besseren Job machen, damit Charles und Carlos sich in der Startaufstellung weiter vorne qualifizieren und dann im Rennen ganz vorne kämpfen können.»

An den vergangenen Wochenenden hatte Ferrari im Qualifying eine vergleichsweise schwache Leistung gezeigt und sich so eine schwierige Grundlage für die Rennen bereitet. Das Ergebnis: eine maue Punkteausbeute. McLaren ist in der WM-Wertung nur 23 Punkte hinter Ferrari.

