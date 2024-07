Daniel Ricciardo: «Verstappen? Ich verstehe es nicht»

​Daniel Ricciardo ist 2016/2017 neben Max Verstappen bei Red Bull Racing gefahren und weiss genau, wie der Niederländer tickt. Was der Australier über Vorwürfe gegen den dreifachen Weltmeister sagt.

Auch wenige Tage nach dem heissen Tanz zwischen Max Verstappen und Lando Norris auf dem Red Bull Ring ist dieses Duell Tagesgespräch im Fahrerlager von Silverstone. Vor allem unter britischen Berichterstattern wird anhaltend verbreitet, wie unfair das alles gewesen sei vom unerbittlichen Verstappen gegen den ach so armen Norris.

Daniel Ricciardo kann über diese Darstellung nur müde lächeln. Der 34-jährige Australier weiss genau, wie Verstappen tickt. 2016 und 2017 ist er an der Seite des Niederländers gefahren.

Der achtfache GP-Sieger sagt im Fahrerlager der britischen Traditionsstrecke: «Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Ich meine – was erwarten die Gegner von Max denn? Wenn du um den Sieg kämpfst, muss du doch nicht allen Ernstes glauben, dass ein Verstappen den Gegner höflich vorbeiwinkt.»

«Ich habe mir diese Szene mehrfach angeschaut und behaupte: In neun von zehn Fällen geht diese Berührung der beiden Autos ohne Beschädigung aus. Die Konsequenzen waren viel schwerer als der eigentliche Kontakt, es war unglücklich. «War das rücksichtslos von Max? War das gar gefährlich? Weder noch!»



«Sorry, aber die Rivalen von Max wissen genau, was auf sie zukommt, wenn du dich auf einen Zweikampf mit ihm einlässt. Und ich beschränke das nicht auf Verstappen. Jeder Formel-1-Pilot, der einen Grand Prix anführt, wird sich bei einem Angriff vehementer zur Wehr setzen als wenn es um Rang 15 geht.»



«Ich sage nicht, dass bei Max gegen Lando auf dem Red Bull Ring alles korrekt und okay war. Einige Situationen waren grenzwertig. Aber was danach geschah, wurde aufgebauscht. Jeder weiss, dass sich die beiden gut leiden können, und nun wird versucht, hier die grosse Rivalität zu erzeugen.»



«Max hat für sein Verhalten in Österreich ganz ordentlich Haue bekommen. Aber wieso eigentlich? Jeder weiss doch längst, wie Max Rennen fährt. Er tut das nicht erst seit gestern. Und das ist einer der Gründe, wieso ihn die Fans lieben. Ich bin nicht der Ansicht, dass das Thema Pistenverhalten überdacht werden muss. Ich wäre jedenfalls sehr überrascht, wenn das bei unserer üblichen Fahrerbesprechung am Donnerstagabend auf den Tisch käme.»



«Wenn sich die beiden jetzt bei jedem Rennen so beharken würden, okay, dann müssten wir das thematisieren. Aber nach einem solchen Vorfall sollte man nicht gleich ein Gedöns machen. Die Autos haben sich bei niedriger Geschwindigkeit leicht berührt, da war Verstappen gegen Hamilton hier 2021 in Copse eine ganz andere Hausnummer.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24:22,798 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,906 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,533

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +23,142

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +37,253

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +54,088

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,672

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:00,355 min

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1:01,169

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:01,766

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:07,056

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:08,325

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Unfallschäden





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0