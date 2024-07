GP-Siege möglich? Charles Leclerc zuversichtlich

Ferrari-Star Charles Leclerc hatte zuletzt Mühe, mit den Spitzenreitern mitzuhalten. Der Monegasse ist dennoch zuversichtlich, dass die Scuderia aus Maranello wieder in die Erfolgsspur zurückfinden kann.

Seit dem Heimsieg in Monte Carlo tut sich Ferrari-Star Charles Leclerc schwer – in Kanada fiel der 26-Jährige aus Monte Carlo aus, in Spanien musste er sich mit Platz 5 begnügen und im GP von Österreich ging er als Elfter leer aus – einzig zwei WM-Zähler sammelte er auf dem Red Bull Ring mit seinem siebten Platz im Sprint.

Dennoch ist Leclerc zuversichtlich, dass Ferrari noch in diesem Jahr wieder siegfähig sein kann. Er sagt im Fahrerlager von Silverstone: «Ich bin gute Dinge, das wir um Siege kämpfen können, wenn wir jene Fortschritte erzielen können, die wir uns bald erhoffen. Wir sprechen von zwei bis drei Zehnteln und ich bin überzeugt, dass diese im Auto stecken – wir müssen sie nur finden.»

«Dabei geht es vor allem um die Optimierung des Upgrades, das den gewünschten Effekt gebracht hat – wir müssen nur die Abstimmung so hinbekommen, dass wir das Potenzial ausschöpfen können. In diesen Tagen machen zwei Zehntel einen grossen Unterschied», weiss der aktuelle WM-Dritte.

«Im Qualifying von Österreich entschieden zwei Zehntel, ob du auf dem ersten oder zweiten oder auf dem fünften, sechsten Platz landest. Es ist deshalb entscheidend, dass man ein neues Paket so schnell wie möglich optimal nutzt, sonst gerät man ins Hintertreffen. Wir können nur durch die Optimierung des jüngsten Upgrades einen Schritt nach vorne machen», stellte Leclerc klar.

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0