Silverstone-GP: Wer erobert die Pole-Position?

​Am 6. Juli geht es auf der traditionsreichen Silverstone-Rennstrecke um die Pole-Position zum britischen Grand Prix. Wir sagen, wie wichtig der beste Startplatz auf dem früheren Flugfeld ist.

Silverstone ist nach Monaco die zweite Strecke in der Saison 2023, auf welcher schon in der ersten Formel-1-Saison 1950 gefahren worden ist. Der grosse Unterschied zwischen den Klassikern: Ein Start aus Reihe 1 in Monte Carlo ist eine Steilvorlage zum Sieg. Von weiter hinten zu gewinnen, ist ein hartes Stück Arbeit, weil das Überholen auf der engen Bahn mit diesen breiten Autos so schwierig ist.

Ganz anders Silverstone: Von den vergangenen 21 Ausgaben des Traditionsrennens sind lediglich 9 von Pole-Position gewonnen worden, zuletzt gelang dies 2023 Weltmeister Max Verstappen.

Fünf Fahrer im Feld der zwanzig Piloten standen in Silverstone schon mal auf Pole: Lewis Hamilton (2007, 2013, von 2015 bis 2018 und 2020), Fernando Alonso (2005, 2006 und 2012), Valtteri Bottas (2019), Max Verstappen (2021 und 2023) sowie Carlos Sainz (2022).

Wie sich das Abschlusstraining auf dem 5,891 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs entwickelt, darüber halten wir Sie hier bei SPEEDWEEK.com ab ca. 15.45 Uhr mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





