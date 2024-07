Jenson Button zu Max Verstappen: «Das ist unnötig»

​Max Verstappen polarisiert. Manche finden die Strafe gegen den Champion wegen des Duells mit Norris in Österreich lächerlich, Andere fanden sie lasch. Was Formel-1-Champion Jenson Button sagt.

Heisses Duell zwischen Max Verstappen und Lando Norris auf dem Red Bull Ring, das Ergebnis ist bekannt: Der englische McLaren-Fahrer out, der Niederländer mit einer 10-Sekunden-Strafe, die nicht ins Gewicht fiel, weil Max genügend Vorsprung auf Nico Hülkenberg hatte, Rang 5 für den WM-Leader, Vorsprung ausgebaut.

Jenson Button hat sich das alles in Ruhe angesehen. Der 44-jährige Formel-1-Weltmeister ist der Ansicht: «Verstappen für ein solches Vergehen eine härtere Strafe aufzubrummen, das ist unnötig.»

Der GP-Experte unserer Kollegen der englischen Sky begründet das so: «Ich fand den Zweikampf zwischen Max und Lando unterhaltsam, darüber reden wir heute noch und wir werden das auch künftig tun. Es wurde gesagt, Verstappen habe sein Auto in der Bremszone zu sehr bewegt. Okay, sein Auto zieht in der entscheidenden Situation leicht nach links. Das kann passieren, wenn du nach rechts die Kurve anvisierst.»

«Wenn wir jedoch argumentieren, Max sei nach links gezogen, um Lando den Weg zu versperren, dann könnten wir genau so gut sagen – da war genügend Raum, Norris hätte ja nach links ausweichen können.»



«Vor einem Jahr gab es eine vergleichbare Situation, mit Carlos Sainz im Ferrari innen und Verstappen aussen. Max blieb aussen, sein Auto ritt über den Randstein, aber es gab keinen Fahrzeugkontakt. Das geht also durchaus.»



«Letztlich war das für mich einfach harter Motorsport, und der führt ab und an eben zu einer Fahrzeugberührung. Unterm Strich ist das fabelhaft für den Sport, denn alle diskutieren mit Leidenschaft über solche Szenen.»



«Vor einigen Jahren war Verstappen im Zweikampf sehr aggressiv, ich erinnere an einige Situationen mit Hamilton. Aber mit Lando ist das anders. Was auch anders ist – früher hat sich ein Pilot bei einer solchen Balgerei nie am Funk gemeldet. Heute tun sie es ständig. Und sie tun das nur, um die Rennkommissare zu einer Reaktion zu bewegen.»





1. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,420 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,554

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,631

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,729

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,738

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,794

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,858

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,903

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,925

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,974

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,082

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,254

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,477

14. Oliver Bearman (DK), Haas, 1:28,536

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,590

16. Alex Albon (T), Williams, 1:28,649

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,735

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:29,078

19. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:29,270

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,864